Более 100 работ поступило на региональный конкурс эссе «Наши Герои»
В музее боевой и трудовой славы состоялось подведение итогов регионального конкурса эссе «Наши Герои». Участниками творческого состязания стали старшеклассники, учащиеся колледжей и техникумов, а также студенты высших учебных заведений из 11 муниципальных районов области. Всего на конкурс поступило более 100 работ.
Основной задачей проекта стало формирование у подрастающего поколения глубокого интереса к истории Отечества и событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также вовлечение молодежи в изучение архивных документов и семейных фотографий.
Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко подчеркнул важность проведения таких акций: «Конкурс эссе «Наши Герои» позволил молодым людям не только узнать больше о судьбах героев, но и осмыслить их подвиг, выразить свои чувства и мысли. Это важный шаг к формированию у молодёжи чувства гордости за свою страну, уважения к её истории и ответственности за её будущее».
«Огромная благодарность родителям и педагогам тех ребят, что приняли участие в конкурсе, за то, что учите детей ценить настоящих героев и искренне любить свою страну», – подчеркнул советник министра информации и массовых коммуникаций области Александр Шугаев.
По словам члена жюри конкурса, главного редактора сетевого издания «Книга Памяти Саратовской области» Елены Поздеевой, юные хранители истории стали соавторами региональной Книги Памяти.
В торжественной обстановке всем победителям конкурса были вручены дипломы.
Проведение конкурса эссе «Наши Герои» стало возможным благодаря победе Общественно полезного благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» в конкурсе грантов для некоммерческих неправительственных организаций области, проведенном в 2025 году.
