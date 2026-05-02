Более 100 работ поступило на региональный конкурс эссе «Наши Герои»

В музее боевой и трудовой славы состоялось подведение итогов регионального конкурса эссе «Наши Герои». Участниками творческого состязания стали старшеклассники, учащиеся колледжей и техникумов, а также студенты высших учебных заведений из 11 муниципальных районов области. Всего на конкурс поступило более 100 работ.Основной задачей проекта стало формирование у подрастающего поколения глубокого интереса к истории Отечества и событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также вовлечение молодежи в изучение архивных документов и семейных фотографий.Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко подчеркнул важность проведения таких акций: «Конкурс эссе «Наши Герои» позволил молодым людям не только узнать больше о судьбах героев, но и осмыслить их подвиг, выразить свои чувства и мысли. Это важный шаг к формированию у молодёжи чувства гордости за свою страну, уважения к её истории и ответственности за её будущее».«Огромная благодарность родителям и педагогам тех ребят, что приняли участие в конкурсе, за то, что учите детей ценить настоящих героев и искренне любить свою страну», – подчеркнул советник министра информации и массовых коммуникаций области Александр Шугаев.По словам члена жюри конкурса, главного редактора сетевого издания «Книга Памяти Саратовской области» Елены Поздеевой, юные хранители истории стали соавторами региональной Книги Памяти.В торжественной обстановке всем победителям конкурса были вручены дипломы.Проведение конкурса эссе «Наши Герои» стало возможным благодаря победе Общественно полезного благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» в конкурсе грантов для некоммерческих неправительственных организаций области, проведенном в 2025 году.Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области