Воспитанники детского сада №15 Красноармейска присоединились к акции «Поздравь героя»
Воспитанники детского сада №15 города Красноармейска приняли участие в онлайн-акции «Поздравь героя», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие направлено на поддержку участников специальной военной операции и сохранение исторической памяти.
Юные казачата подготовили творческие номера – стихи и песни, в которых выразили слова благодарности и поддержки ветеранам и военнослужащим. Организаторы отмечают, что детские поздравления призваны стать доброй весточкой для тех, кто защищал и продолжает защищать мирное небо над головой.
Подобные инициативы выполняют важную социально-значимую функцию: они укрепляют связь между поколениями, способствуют передаче исторического опыта и формируют у подрастающего поколения чувство уважения к защитникам Отечества. Участие в патриотических акциях позволяет даже самым юным гражданам внести свой вклад в выражение народной благодарности.
Акция «Поздравь героя» носит всероссийский характер и объединяет жителей разных регионов в стремлении поддержать участников специальной военной операции и почтить память героев прошлого. Материалы с детскими выступлениями будут переданы адресатам через волонтёрские координационные центры.
