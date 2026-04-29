Искусственный интеллект: новые горизонты высшего образования

просмотров: 25

Быстро, удобно и эффективно — слова, наиболее ярко характеризующие необходимость применения ИИ. А есть ограничения в его использовании и нужны ли они, когда касаемся вопроса формирования будущих профессионалов? Как применимы технологии искусственного интеллекта в Высшей школе, нам поможет разобраться эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Фирсова Ирина Владленовна.Едва ли найдется хотя бы один современный студент, который не использовал технологии ИИ. Этот инструмент стал настолько естественным элементом действительности сегодня, что скорее стоит вопрос о мастерстве создания промптов, нежели об отсутствии знаний о данной технологии. Несомненно, это положение вызывало и вызывает множество дискуссий и споров в профессионально-научной среде. Прежде всего, спорный фактор — это вопрос интеллектуальной собственности и непосредственного развития необходимых навыков академической деятельности студентов, таких как поиск, анализ и применение информации, которые в контексте ИИ осуществляются автоматически.Как и любая другая новая технология, ИИ требует правильного применения его в тех или иных задачах. В сфере высшего образования использование ИИ — это методологическая задача педагога. В арсенале искусственного интеллекта великое множество возможностей работы с информацией. Это образовательные платформы, онлайн-викторины, кейсы и даже базовый генерируемый контент. Например, искусственный интеллект на базе заложенных в нем алгоритмов и данных неплохо справляется с задачей выстраивания потенциального экономического роста в далеком будущем, профессий, технологий и т. д. в соответствие с темой. Полученный результат — предмет дальнейшего анализа и дискуссий со студентами. Подключение к онлайн-платформам — всегда фактор повышения мотивации для студентов. Интерактивные кейсы на вариативную тематику, их проверка, анализ и решение — вопрос создания необходимого и правильно сформулированного запроса. Цель — не ограничивать, а грамотно включать в образовательный процесс.Технологии искусственного интеллекта уже живут внутри большинства автоматизированных процессов современного мира. Но не стоит забывать об основополагающей роли человека в этой системе. Как любой другой умный механизм, ИИ — лишь помощник в достижении результата, и педагог является специалистом, в чьих руках данное средство грамотно используется для получения знаний студентами.