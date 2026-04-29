16:10 | 29 апреля
Искусственный интеллект: новые горизонты высшего образования
16:04 | 29 апреля
Министерство спорта оказывает поддержку ветеранам СВО и членам их семей
13:30 | 29 апреля
Саратовские льготники своевременно получают необходимые лекарства
12:30 | 29 апреля
Всероссийское голосование: в регионе предлагают устроить летний кинотеатр, солярий и полосу препятствий
11:00 | 29 апреля
В Саратовской области назвали даты летних каникул для школьников  
09:59 | 29 апреля
В Доме работников искусств открылся обновленный малый зал после масштабной модернизации
09:55 | 29 апреля
Накануне Дня Победы саратовской цирк предложил нарисовать творческий подвиг цирковых артистов  
21:01 | 28 апреля
В школе №1 поселка Степное прошел казачий сбор «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!»
16:30 | 28 апреля
Завтра в Саратове открывается VI Международного конкурса пианистов имени С.С. Бендицкого
15:44 | 28 апреля
Выделены средства на переселение граждан из аварийного жилья
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Современный мир имеет тенденцию стремительно меняться. Сегодня технологии искусственного интеллекта — это не новое явление, а инструмент, регулярно используемый в разных сферах жизни.


Быстро, удобно и эффективно — слова, наиболее ярко характеризующие необходимость применения ИИ. А есть ограничения в его использовании и нужны ли они, когда касаемся вопроса формирования будущих профессионалов? Как применимы технологии искусственного интеллекта в Высшей школе, нам поможет разобраться эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Фирсова Ирина Владленовна.

Едва ли найдется хотя бы один современный студент, который не использовал технологии ИИ. Этот инструмент стал настолько естественным элементом действительности сегодня, что скорее стоит вопрос о мастерстве создания промптов, нежели об отсутствии знаний о данной технологии. Несомненно, это положение вызывало и вызывает множество дискуссий и споров в профессионально-научной среде. Прежде всего, спорный фактор — это вопрос интеллектуальной собственности и непосредственного развития необходимых навыков академической деятельности студентов, таких как поиск, анализ и применение информации, которые в контексте ИИ осуществляются автоматически.

Как и любая другая новая технология, ИИ требует правильного применения его в тех или иных задачах. В сфере высшего образования использование ИИ — это методологическая задача педагога. В арсенале искусственного интеллекта великое множество возможностей работы с информацией. Это образовательные платформы, онлайн-викторины, кейсы и даже базовый генерируемый контент. Например, искусственный интеллект на базе заложенных в нем алгоритмов и данных неплохо справляется с задачей выстраивания потенциального экономического роста в далеком будущем, профессий, технологий и т. д. в соответствие с темой. Полученный результат — предмет дальнейшего анализа и дискуссий со студентами. Подключение к онлайн-платформам — всегда фактор повышения мотивации для студентов. Интерактивные кейсы на вариативную тематику, их проверка, анализ и решение — вопрос создания необходимого и правильно сформулированного запроса. Цель — не ограничивать, а грамотно включать в образовательный процесс.

Технологии искусственного интеллекта уже живут внутри большинства автоматизированных процессов современного мира. Но не стоит забывать об основополагающей роли человека в этой системе. Как любой другой умный механизм, ИИ — лишь помощник в достижении результата, и педагог является специалистом, в чьих руках данное средство грамотно используется для получения знаний студентами.