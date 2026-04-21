Школе в Севастополе присвоено имя Юрия Лужкова при участии Фонда его имени

15 апреля 2026 года распоряжением Правительства города Севастополя, поддержавшим инициативу общественных деятелей и Фонда Юрия Лужкова, государственному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 48» присвоено имя Юрия Михайловича Лужкова. Департаменту образования и науки г. Севастополя поручено внести изменения в учредительные документы, а также в официальное оформление образовательной организации.Школа № 48 была построена в 1998 году в Севастополе по инициативе Юрия Лужкова, возглавлявшего Правительство Москвы с 1990 по 2010 гг., для детей военнослужащих Черноморского флота. В настоящее время в ней обучается около 1500 человек.Решение о присвоении школе имени Ю. М. Лужкова принято в рамках реализации программы празднования в России в 2026 году 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова, отмечаемого на федеральном уровне во исполнение Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина. Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий сформирован организационный комитет под председательством министра культуры Российской Федерации О. Б. Любимовой. Юбилейные мероприятия реализуются как в Москве и Севастополе, так и в других регионах Российской Федерации и охватывают научную, образовательную, культурную и общественную сферы.Правительство Севастополя также объявило о реализации в 2026 году еще ряда проектов по увековечению памяти Ю. М. Лужкова в городской среде. В частности, на территории школы планируется установка бюста Ю. М. Лужкову, запланировано благоустройство одного из скверов города и присвоение ему также имени Юрия Лужкова, прорабатывается вопрос установки в сквере памятника.Ряд организаций Севастополя также запланировали проведение в 2026 году своих мероприятий, посвящённых роли Ю. М. Лужкова в развитии Севастополя, в числе которых — проведение научных конференций, посвящённых его участию в создании филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Севастополе, включение материалов о его деятельности в постоянную экспозицию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», а также проведение в сентябре 2026 года совместно с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя онлайн-выставки архивных материалов.