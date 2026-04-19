В Саратове прошел Всероссийский субботник «Мы за чистоту!»

В Саратове прошел Всероссийский субботник «Мы за чистоту!»


По распоряжению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Саратовской области проходит месячник по благоустройству. Соответствующие мероприятия по уборке природных территорий проводятся также в рамках различных акций. Одна из них - Всероссийский субботник «Мы за чистоту!», посвященный Году единства народов России, который состоялся 18 апреля в Саратове в парке Победы.

Организаторами акции выступили Росмолодежь совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».

«Саратовская область вошла в число флагманских регионов, где сегодня состоялось открытие акции. Сегодня к нам присоединились более 150 человек. Это органы власти, экологически ответственный бизнес, экологическая общественность, студенты, волонтеры, экоактивисты, неравнодушные жители региона, органы власти», - отметил министр природные ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Участники субботника, вооружившись предоставленным инвентарем, пройдя инструктаж и разделившись на группы, приступили к выполнению главной задачи - уборки территории.

За каждым участком и командой были закреплены сотрудники министерства природных ресурсов и экологии.

Для того чтобы процесс стал увлекательнее субботник провели в формате командного экоквеста, в котором ключевую роль играли количество собранного командами мусора и прохождение подготовленных интерактивных заданий на знание экологической культуры. Помимо этого, гостей ожидали дополнительные мероприятия, направленные на экологическое просвещение: выставки и мастер-классы, дополненные наглядными экспонатами и разъяснениями специалистов.

По итоговым подсчетам организаторов, общий объем собранного мусора составил 55 кубических метров мусора (600 мешков).

Победители, показавшие наилучшие результаты, получили памятные подарки и призы.

Субботник прошел в поддержку национальных проектов Президента РФ Владимира Путина «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети».

Министерство природных ресурсов и экологии