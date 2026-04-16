В память о Юрии Лужкове: более 500 участников вышли на старт «Территории бега»

В 2026 году в Москве проходят многоэтапные легкоатлетические соревнования «Территория бега», приуроченные к 90-летию со дня рождения Ю. М. Лужкова. Проект организован Федерацией лёгкой атлетики г. Москвы при поддержке Фонда Юрия Лужкова и направлен на развитие массового спорта и вовлечение жителей города в регулярные занятия бегом.Серия стартов проводится с апреля по ноябрь 2026 года, включает пять этапов и завершается финальным стартом с подведением итогов. Соревнования открыты для широкого круга участников – детей и взрослых от 5 до 70 лет, включая учащихся спортивных школ и любителей бега. Формат проекта ориентирован как на начинающих спортсменов, так и на подготовленных атлетов и предусматривает возможность выполнения массовых спортивных разрядов.Программа соревнований включает различные дистанции, адаптированные под уровень подготовки участников: короткие спринтерские дистанции на 50 и 60 метров для детей и более протяжённые дистанции, в том числе 1000 метров, для взрослых. Участие в каждом этапе осуществляется по открытой регистрации.Проект реализуется на базе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. В каждом этапе принимают участие более 400 человек, в первом старте текущего сезона, который прошел 11 апреля, приняли участие более 500 участников. Серия «Территория бега» проводится с 2022 года и за это время стала одним из заметных мероприятий в сфере массового спорта Москвы, объединяющим любителей бега и начинающих спортсменов с постоянной аудиторией и высоким уровнем вовлечённости.Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила: «Поддержка Фондом спортивных соревнований в год 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича является логичным продолжением его инициатив, его подхода к повышению качества жизни в городе, формированию доступной инфраструктуры для физической активности. Московские и всероссийские соревнования, реализуемые при участии Фонда, продолжают эту практику, формируя культуру, ориентированную на здоровый и активный образ жизни».Председатель Федерации лёгкой атлетики г. Москвы Олег Курбатов подчеркнул: «Ещё в 1998 году по инициативе Ю. М. Лужкова в Москве были проведены Всемирные юношеские игры, которые задали высокий стандарт работы с молодёжью и способствовали вовлечению в занятия спортом. Именно поэтому серия соревнований “Территория бега” приурочена к юбилейной дате со дня рождения Юрия Михайловича. Проект направлен на расширение аудитории лёгкой атлетики за счет вовлечения участников разных возрастов, начиная с 5 лет, снижения барьера входа в спорт, а его серийный формат способствует формированию постоянного круга участников и позволяет отслеживать перспективных спортсменов».В рамках соревнований предусмотрена отдельная программа для детей. Общую разминку для самых юных участников проведут тренер высшей категории, наставник олимпийцев и чемпионов России С. В. Бабаев и восьмикратная чемпионка мира, заслуженный тренер России Н. В. Назарова.Победители соревнований «Территория бега» награждаются памятными кубками, медалями и грамотами, а также получают денежные сертификаты от Фонда Юрия Лужкова.Фото: Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова