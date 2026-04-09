Фонд Юрия Лужкова учредил именную премию в рамках проекта «Дорога в цирк. Это серьезно»

В 2026 году Национальный проект «Дорога в цирк. Это серьезно» проходит при участии Фонда Юрия Лужкова и включен в Перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, реализуемого в России во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина.Фестиваль «Дорога в цирк» проводится ежегодно с 2021 года и за это время сформировался как ведущий проект в сегменте детско-юношеского циркового искусства в России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Президентского фонда культурных инициатив на базе федеральных детских центров «Артек», «Орлёнок», «Смена» и «Алые паруса». В 2026 году в фестивале примут участие более 300 творческих коллективов, состоящих из детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет. География проекта охватывает десятки регионов России, а также участников из зарубежных стран. С 2021 года к фестивалю присоединились более 3 тысяч цирковых коллективов.В 2026 году Фонд Юрия Лужкова учредил именную премию Ю. М. Лужкова в рамках проекта «Дорога в цирк». Премия присуждается победителям всех этапов фестиваля и направлена на поддержку юных артистов, демонстрирующих высокий уровень мастерства и потенциал профессионального роста.Елена Батурина, председатель Фонда Юрия Лужкова, отметила: «В юбилейный год Фонд уделяет особое внимание проектам, ориентированным на молодежь, поддержку талантов и развитие культурных, образовательных и спортивных инициатив. Участие Фонда в фестивале является естественным продолжением этого направления и отражает ценностные приоритеты Фонда. Цирковое искусство занимает особое место в культурной традиции. Это искусство высокой профессиональной дисциплины, ответственности, доверия и внутренней свободы, которое формирует характер, воспитывает уважение к труду и учит работать в команде. Такие качества остаются с человеком на всю жизнь. Фестиваль «Дорога в цирк. Это серьезно» объединяет в себе не только конкурсную программу и праздник творчества, но и одновременно является пространством для профессионального роста, в котором юные артисты получают возможность сделать первые осознанные шаги к профессии, увидеть перспективу, почувствовать поддержку наставников и признание своего труда. Для Фонда поддержка подобных проектов — это продолжение той линии, которой Юрий Михайлович следовал на протяжении всей своей жизни: развитие культуры, поддержка талантливой молодежи и сохранение лучших профессиональных традиций. Для него было важно, чтобы у детей и подростков была возможность раскрывать свои способности, формировать среду, в которой труд, мастерство и ответственность становятся основой будущих достижений».Фестиваль объединяет конкурсную программу, образовательные модули и фестивальные показы. Участники проходят мастер-классы под руководством профессиональных артистов и педагогов, представляют номера в различных жанрах, а также принимают участие в создании собственных творческих работ: от сценических постановок до разработки цирковых костюмов и сценариев.Важной частью программы в 2026 году станет мобильная выставка «Два юбиляра», посвящённая 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, отмечаемому в России, а также приуроченная к 105-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина. Экспозиция будет последовательно представлена на площадках всех федеральных детских центров в рамках этапов фестиваля.Фото: Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова