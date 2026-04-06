13:45 | 05 апреля
В Македоновской школе впервые прошли соревнования «Казачий сполох»
09:33 | 04 апреля
XXV сезон Московского Пасхального фестиваля, крупнейший за всю историю, посвящен памяти Юрия Лужкова
18:00 | 03 апреля
В районах северной зоны Саратовской области открывается охота на селезней, гусей и вальдшнепов  
17:30 | 03 апреля
Жителей Саратовской области приглашают на конкурс «Читаем всей семьей»
17:00 | 03 апреля
Поддержка НКО в регионе: гранты, обучение и электронная отчетность
16:12 | 03 апреля
Коллегия минприроды области подвела итоги природоохранной деятельности за 2025 год
16:10 | 03 апреля
Автомобилисты поддерживают строительство путепровода в Саратове  
15:30 | 03 апреля
В Саратовской области запустят производство «умных» батарей для трамваев и поездов
14:30 | 03 апреля
Саратовская область представила туристический потенциал на «Интурмаркете-2026»
13:18 | 03 апреля
В «Артеке», «Орлёнке» и других детских центрах откроется выставка об истории дружбы Юрия Лужкова и Юрия Никулина
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

3 апреля в стенах Македоновской школы состоялись первые районные соревнования «Казачий сполох» среди классов казачье-кадетской направленности образовательных учреждений Татищевского муниципального района. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризацию казачьих традиций и укрепление межшкольного взаимодействия.

На торжественном открытии присутствовал атаман Татищевского станичного казачьего общества Д. П. Шипилов, который отметил важность сохранения исторической памяти и поддержки казачьей культуры в образовательной среде района.

Программа соревнований включала комплекс испытаний, сочетающих физическую подготовку, военно-прикладные навыки и знание культурного наследия казачества. Участники демонстрировали умения в военизированной эстафете, стрельбе из винтовки и пневматического пистолета, метании ножей, разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из лука, элементах ножевого боя. Отдельное внимание было уделено интеллектуальной и творческой составляющим: кадеты приняли участие в конкурсе на знание казачьих песен, а также в викторине по истории казачества, воинским званиям, биографиям исторических личностей и героев специальной военной операции.

По итогам состязаний в младшей возрастной группе первое место заняла команда школы села Вязовка, второе – коллектив Македоновской школы. В средней возрастной группе лидировала команда деревни Македоновка, второе место досталось представителям Вязовской школы.

Соревнования посетили кадеты Татищевского лицея, для которых мероприятие стало возможностью перенять опыт организации и проведения военно-патриотических мероприятий.

Состязания прошли ярко и насыщенно, создав атмосферу единства и уважения к традициям. Проведение «Казачьего сполоха» на регулярной основе способно стать значимой традицией Татищевского района, укрепляющей связь поколений и стимулирующей интерес молодёжи к истории и культуре казачества.