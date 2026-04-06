В Македоновской школе впервые прошли соревнования «Казачий сполох»

3 апреля в стенах Македоновской школы состоялись первые районные соревнования «Казачий сполох» среди классов казачье-кадетской направленности образовательных учреждений Татищевского муниципального района. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризацию казачьих традиций и укрепление межшкольного взаимодействия.На торжественном открытии присутствовал атаман Татищевского станичного казачьего общества Д. П. Шипилов, который отметил важность сохранения исторической памяти и поддержки казачьей культуры в образовательной среде района.Программа соревнований включала комплекс испытаний, сочетающих физическую подготовку, военно-прикладные навыки и знание культурного наследия казачества. Участники демонстрировали умения в военизированной эстафете, стрельбе из винтовки и пневматического пистолета, метании ножей, разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из лука, элементах ножевого боя. Отдельное внимание было уделено интеллектуальной и творческой составляющим: кадеты приняли участие в конкурсе на знание казачьих песен, а также в викторине по истории казачества, воинским званиям, биографиям исторических личностей и героев специальной военной операции.По итогам состязаний в младшей возрастной группе первое место заняла команда школы села Вязовка, второе – коллектив Македоновской школы. В средней возрастной группе лидировала команда деревни Македоновка, второе место досталось представителям Вязовской школы.Соревнования посетили кадеты Татищевского лицея, для которых мероприятие стало возможностью перенять опыт организации и проведения военно-патриотических мероприятий.Состязания прошли ярко и насыщенно, создав атмосферу единства и уважения к традициям. Проведение «Казачьего сполоха» на регулярной основе способно стать значимой традицией Татищевского района, укрепляющей связь поколений и стимулирующей интерес молодёжи к истории и культуре казачества.