XXV сезон Московского Пасхального фестиваля, крупнейший за всю историю, посвящен памяти Юрия Лужкова
В 2026 году Московский Пасхальный фестиваль проведет XXV юбилейный сезон, который станет крупнейшим в истории фестиваля как по насыщенности программы, так и по географии выступлений. Он состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Юбилейный сезон посвящен 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Открытие фестиваля состоится 12 апреля в Москве на сцене Большого театра.
Московский Пасхальный фестиваль по праву считается одним из крупнейших музыкальных событий России. Четверть века он объединяет звезд мировой величины, ведущие музыкальные коллективы страны, крупнейшие концертные площадки и сотни тысяч слушателей по всей России. Фестиваль был учрежден и впервые состоялся в Москве в 2002 году по инициативе народного артиста России В. А. Гергиева и мэра Москвы Ю. М. Лужкова.
Художественный руководитель фестиваля, директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев отметил: «Посвящение Московского Пасхального фестиваля Ю. М. Лужкову имеет глубокие основания. Его вклад в поддержку культурных инициатив и формирование современной культурной среды России трудно переоценить. Именно в сотрудничестве с Юрием Михайловичем при благословении Святейшего Патриарха Алексия II были заложены организационные, социальные и духовные принципы Пасхального фестиваля, которые во многом определили его дальнейшее развитие и то значимое место, которое фестиваль сегодня занимает в культурной жизни страны».
Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина подчеркнула: «Особое значение имеет то, что в год 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Московский Пасхальный фестиваль посвящен его памяти, это важное свидетельство сохранения исторической памяти и признания его вклада в духовную и культурную жизнь. Он последовательно поддерживал культурные инициативы, направленные на расширение доступа к искусству и развитие общественного диалога. Московский Пасхальный фестиваль стал одним из таких проектов — масштабным и просветительским по своему содержанию».
В 2026 году концерты вновь пройдут в десятках регионов России. Симфонические, хоровые и звонильные программы традиционно пройдут не только на крупнейших сценах, но и в образовательных учреждениях, культурных центрах и храмах, продолжая образовательную, просветительскую и благотворительную традицию фестиваля. Юбилейный сезон также посвящён 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича — композиторов, чье творчество занимает особое место в музыкальной культуре.
За годы существования Московский Пасхальный фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий культурной жизни России и в 2003 году получил статус всероссийского проекта при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В фестивале приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты, и лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
В конце 2025 года Президентом России был подписан Указ «О праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова».