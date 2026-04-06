XXV сезон Московского Пасхального фестиваля, крупнейший за всю историю, посвящен памяти Юрия Лужкова

просмотров: 301

В 2026 году Московский Пасхальный фестиваль проведет XXV юбилейный сезон, который станет крупнейшим в истории фестиваля как по насыщенности программы, так и по географии выступлений. Он состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Юбилейный сезон посвящен 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Открытие фестиваля состоится 12 апреля в Москве на сцене Большого театра.Московский Пасхальный фестиваль по праву считается одним из крупнейших музыкальных событий России. Четверть века он объединяет звезд мировой величины, ведущие музыкальные коллективы страны, крупнейшие концертные площадки и сотни тысяч слушателей по всей России. Фестиваль был учрежден и впервые состоялся в Москве в 2002 году по инициативе народного артиста России В. А. Гергиева и мэра Москвы Ю. М. Лужкова.Художественный руководитель фестиваля, директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев отметил: «Посвящение Московского Пасхального фестиваля Ю. М. Лужкову имеет глубокие основания. Его вклад в поддержку культурных инициатив и формирование современной культурной среды России трудно переоценить. Именно в сотрудничестве с Юрием Михайловичем при благословении Святейшего Патриарха Алексия II были заложены организационные, социальные и духовные принципы Пасхального фестиваля, которые во многом определили его дальнейшее развитие и то значимое место, которое фестиваль сегодня занимает в культурной жизни страны».Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина подчеркнула: «Особое значение имеет то, что в год 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Московский Пасхальный фестиваль посвящен его памяти, это важное свидетельство сохранения исторической памяти и признания его вклада в духовную и культурную жизнь. Он последовательно поддерживал культурные инициативы, направленные на расширение доступа к искусству и развитие общественного диалога. Московский Пасхальный фестиваль стал одним из таких проектов — масштабным и просветительским по своему содержанию».В 2026 году концерты вновь пройдут в десятках регионов России. Симфонические, хоровые и звонильные программы традиционно пройдут не только на крупнейших сценах, но и в образовательных учреждениях, культурных центрах и храмах, продолжая образовательную, просветительскую и благотворительную традицию фестиваля. Юбилейный сезон также посвящён 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича — композиторов, чье творчество занимает особое место в музыкальной культуре.За годы существования Московский Пасхальный фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий культурной жизни России и в 2003 году получил статус всероссийского проекта при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В фестивале приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты, и лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского.В конце 2025 года Президентом России был подписан Указ «О праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова».