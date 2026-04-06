В Саратовской области запустят производство «умных» батарей для трамваев и поездов
В Саратовской области стартует новое направление в энергетике железнодорожного транспорта: на базе Саратовского завода аккумуляторных батарей (ЗАКБ), входящего в структуру Трансмашхолдинга (ТМХ), начнётся выпуск интеллектуальных накопителей электроэнергии на основе гибридной Ni-MH технологии.
Проект обсуждался на рабочей встрече между Минпромэнерго области, Центром перспективных технологий ТМХ и руководством ЗАКБ. Уже есть готовая инфраструктура для производства и тестирования таких систем.
Что умеют «умные» батареи?
— Накапливают большую мощность,
— Снижают потребление энергии от контактной сети,
— Оснащены интеллектуальной системой управления зарядом и разрядом,
— Применимы для:
• метро,
• пригородных электропоездов,
• маневровых тепловозов и электровозов,
• трамваев,
• лёгкого рельсового транспорта,
• тяговых подстанций.
В метро такие накопители будут забирать энергию при торможении и использовать её для движения, освещения, отопления и вентиляции. При аварийном отключении питания они обеспечат резервное электроснабжение, позволяя безопасно вывести состав из тоннеля.
Где ещё могут применяться?
Помимо транспорта, батареи рассматриваются для комплектации:
— новых вагонов метро «Москва-2026»,
— базовых станций сотовой связи,
— других объектов, требующих автономного энергопитания.
Первый опытный образец соберут и протестируют специалисты Научно-инжинирингового образовательного центра «ТМХ-Дальний Восток». Испытания пройдут в мае 2026 года в Хабаровске.
Этот проект укрепляет позиции Саратовской области как центра высокотехнологичного производства и импортозамещения в сфере транспортной энергетики.
