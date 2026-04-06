13:45 | 05 апреля
В Македоновской школе впервые прошли соревнования «Казачий сполох»
09:33 | 04 апреля
XXV сезон Московского Пасхального фестиваля, крупнейший за всю историю, посвящен памяти Юрия Лужкова
18:00 | 03 апреля
В районах северной зоны Саратовской области открывается охота на селезней, гусей и вальдшнепов  
17:30 | 03 апреля
Жителей Саратовской области приглашают на конкурс «Читаем всей семьей»
17:00 | 03 апреля
Поддержка НКО в регионе: гранты, обучение и электронная отчетность
16:12 | 03 апреля
Коллегия минприроды области подвела итоги природоохранной деятельности за 2025 год
16:10 | 03 апреля
Автомобилисты поддерживают строительство путепровода в Саратове  
15:30 | 03 апреля
В Саратовской области запустят производство «умных» батарей для трамваев и поездов
14:30 | 03 апреля
Саратовская область представила туристический потенциал на «Интурмаркете-2026»
13:18 | 03 апреля
В «Артеке», «Орлёнке» и других детских центрах откроется выставка об истории дружбы Юрия Лужкова и Юрия Никулина
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области запустят производство «умных» батарей для трамваев и поездов

В Саратовской области стартует новое направление в энергетике железнодорожного транспорта: на базе Саратовского завода аккумуляторных батарей (ЗАКБ), входящего в структуру Трансмашхолдинга (ТМХ), начнётся выпуск интеллектуальных накопителей электроэнергии на основе гибридной Ni-MH технологии.

Проект обсуждался на рабочей встрече между Минпромэнерго области, Центром перспективных технологий ТМХ и руководством ЗАКБ. Уже есть готовая инфраструктура для производства и тестирования таких систем.

Что умеют «умные» батареи?
— Накапливают большую мощность,
— Снижают потребление энергии от контактной сети,
— Оснащены интеллектуальной системой управления зарядом и разрядом,
— Применимы для:
• метро,
• пригородных электропоездов,
• маневровых тепловозов и электровозов,
• трамваев,
• лёгкого рельсового транспорта,
• тяговых подстанций.

В метро такие накопители будут забирать энергию при торможении и использовать её для движения, освещения, отопления и вентиляции. При аварийном отключении питания они обеспечат резервное электроснабжение, позволяя безопасно вывести состав из тоннеля.

Где ещё могут применяться?
Помимо транспорта, батареи рассматриваются для комплектации:
— новых вагонов метро «Москва-2026»,
— базовых станций сотовой связи,
— других объектов, требующих автономного энергопитания.

Первый опытный образец соберут и протестируют специалисты Научно-инжинирингового образовательного центра «ТМХ-Дальний Восток». Испытания пройдут в мае 2026 года в Хабаровске.

Этот проект укрепляет позиции Саратовской области как центра высокотехнологичного производства и импортозамещения в сфере транспортной энергетики.