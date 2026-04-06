В Саратовской области запустят производство «умных» батарей для трамваев и поездов

Проект обсуждался на рабочей встрече между Минпромэнерго области, Центром перспективных технологий ТМХ и руководством ЗАКБ. Уже есть готовая инфраструктура для производства и тестирования таких систем.Что умеют «умные» батареи?— Накапливают большую мощность,— Снижают потребление энергии от контактной сети,— Оснащены интеллектуальной системой управления зарядом и разрядом,— Применимы для:• метро,• пригородных электропоездов,• маневровых тепловозов и электровозов,• трамваев,• лёгкого рельсового транспорта,• тяговых подстанций.В метро такие накопители будут забирать энергию при торможении и использовать её для движения, освещения, отопления и вентиляции. При аварийном отключении питания они обеспечат резервное электроснабжение, позволяя безопасно вывести состав из тоннеля.Где ещё могут применяться?Помимо транспорта, батареи рассматриваются для комплектации:— новых вагонов метро «Москва-2026»,— базовых станций сотовой связи,— других объектов, требующих автономного энергопитания.Первый опытный образец соберут и протестируют специалисты Научно-инжинирингового образовательного центра «ТМХ-Дальний Восток». Испытания пройдут в мае 2026 года в Хабаровске.Этот проект укрепляет позиции Саратовской области как центра высокотехнологичного производства и импортозамещения в сфере транспортной энергетики.