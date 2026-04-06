Символ-опера «Святой благоверный князь Александр Невский» стала культурным событием года в столице

Символ-опера «Святой благоверный князь Александр Невский» стала культурным событием года в столице

23 марта 2026 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась долгожданная премьера уникальной эпической символ-оперы «Святой благоверный князь Александр Невский». Это не просто спектакль — это музыкально-драматическое действие, которое объединило симфоническую музыку, народное пение и современные музыкальные формы в ярком костюмированном представлении.

Символ-опера «Святой благоверный князь Александр Невский» стала культурным событием года в столице

Зрители смогли окунуться в героическую борьбу новгородцев с Тевтонским орденом на рубеже XIII века, пережить драмы и конфликты той эпохи и увидеть, как выбор князя Александра Невского определил ход истории на века вперед. По словам вице-президента Фонда развития культурных и духовных ценностей во имя святых Царственных Страстотерпцев Валерии Яковлевой, личность Александра Невского — это прежде всего образ, к которому мы должны стремиться. «Мы уповаем на то, что тот проект, который фонд реализует сегодня, даст хорошие плоды. Прежде всего, каждый человек сможет найти что-то для себя, особенно когда страна, так же, как и бытование Александра Невского, благоверного нашего князя, проходит сложный период. Он сумел своим примером объединить людей, страну и вдохновить сердца», — отмечает Валерия.

В центре сюжета — духовное и нравственное противостояние народа и купеческой власти, трагический конфликт между князем Александром Невским и его названым братом Ярославом. Композитор и автор текста Вячеслав Лопухов подчеркнул: «Символ-опера — это те смыслы, которые стали понятны для нас сегодня. Смысл Александра Невского и его символизм заключаются в духе победы, который он заложил в основе российской государственности. Есть такое выражение — катарсис. «Святой благоверный князь Александр Невский» дает возможность очистить свою душу посредством погружения в катарсис».

«Чем больше я играю «Александра Невского», чем больше я читаю, узнаю о нем, понимаю, насколько это великий образ, великий символ. Именно он необходим сейчас нашей Родине», — отмечает Сергей Проскурин, дирижер-постановщик символ-оперы «Святой благоверный князь Александр Невский».

Этот проект не только погружает в историческое содержание и драматическую интригу, но и обращает к современным темам лидерства, ответственности и морального выбора. Александр Невский предстает как символ сильной личности и героизма, вдохновляя молодое поколение осознать значимость патриотизма и морального выбора в нашем времени.

Александр Борматов, кавалер ордена Мужества, участник СВО, автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!», добавил: «Мы рады, что таких проектов становится все больше. Они помогают молодым людям найти свои ориентиры и вдохновиться примерами мужества».

В рамках мероприятия также прошла выставка «Воины Света», где были представлены более 70 оригинальных полотен и скульптур творческого объединения ордена Трудового Красного Знамени и ордена Красной Звезды Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Фото: «Фонд развития культурных и духовных ценностей во имя святых Царственных Страстотерпцев»