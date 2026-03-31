НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Анатолий Сучков – тренер-преподаватель высшей категории балаковской спортшколы «Олимпик». Победитель и неоднократный призёр чемпионатов СССР, призёр Кубка Европы, мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта по самбо... Для ребят, которые занимаются под его началом, он пример для подражания. На днях у них появился ещё один повод для гордости и радости за своего наставника: Анатолий Анатольевич за особые заслуги в развитии дзюдо и воспитании целой плеяды спортсменов был удостоен почётной награды — «Золотого пояса дзюдоиста». Такие есть у четырёх жителей Саратовской области. Трое из них – балаковцы: Михаил Крохмалёв, Анатолий Сучков и их тренер Сергей Нестеров. Это люди, благодаря которым дзюдо и самбо – одни из самых популярных видов спорта в городе. В Балакове им занимаются 1300 человек.Только в секции у Сучкова сегодня более 80 ребят. Трое воспитанников средней группы уже входят в сборную Саратовской области по дзюдо. Ещё одна ученица тренера, Виктория Кузнецова, — четырёхкратный призёр первенства Приволжского федерального округа по этому виду спорта. А в позапрошлом году девушка заняла второе место на первенстве России по самбо и входит в сборную команду страны.Успех юных спортсменов – в постоянных тренировках, внимании к рекомендациям тренера и в помощи, которую им оказывает компания «ФосАгро» в рамках своего ключевого социального проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Дзюдоисты под его надёжным крылом фактически со дня начала работы проекта в Балакове в 2003 году.— Нам очень повезло, - рассказывает Анатолий Сучков. - Когда я на соревнованиях рассказываю коллегам из других регионов, что родители моих воспитанников ничего не тратят на форму, спортинвентарь, поездки по стране и за рубеж, мне даже не всегда верят. ФосАгро полностью взяла на себя финансовое обеспечение учебно-тренировочного процесса. Более того, если ребёнок занимает призовое место, он получает денежную премию, а летом ребята могут отдохнуть в лагере за счёт компании. Спасибо ФосАгро за поддержку спорта — это стимулирует детей заниматься ещё с большим упорством и добиваться заслуженных побед.Вклад ФосАгро в решение важных социальных задач в области образования, детского и профессионального спорта, культуры и здравоохранения, благоустройства не раз были отмечены наградами на самом высоком уровне. Буквально вчера масштабная социальная деятельность компании вновь получила признание: ФосАгро в третий раз подряд была признана победителем Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учреждённой по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2023 году. Её цель проста: побудить крупные компании к более активному участию в решении государственных задач, а также донесению до населения информации о том, что делают для процветания страны и отдельных регионов бизнес-структуры.В этом году на участие в Премии заявилась 101 компания. В финал после трёх этапов отбора вышли 32. ФосАгро одержала победу в двух номинациях: «За вклад в достижение национальных целей и задач, направленных на развитие человеческого потенциала» и «За вклад в развитие ответственного инвестирования и финансирования проектов в сфере устойчивого развития» и была признана победителем Премии. Это достижение приобрело особое значение в юбилейный для компании год – в 2026-м ей исполняется 25 лет!- История ФосАгро - это история развития и успеха, - подчеркнул Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в поздравительном адресе генеральному директору компании Александру Гильгенбергу по случаю юбилея и победы ФосАгро. - Эти годы вместили много ярких событий и свершений. Вот уже четверть века компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Столь впечатляющие достижения - результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива, грамотных управленческих решений. За это время вам удалось реализовать немало важных инвестиционных проектов и завоевать право считаться флагманом отрасли, задавая самые высокие корпоративные стандарты. ФосАгро - уже трижды с наивысшим итоговым баллом побеждала в Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Это единственная компания, которая четырежды завоевывала Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость». В рамках политики социальной ответственности вы воплощаете в жизнь целый спектр экологических и благотворительных программ, направленных на поддержку образования, спорта, здравоохранения и молодежи в регионах своего присутствия. Желаю сплоченному коллективу химиков и горняков Череповца, Кировска, Волхова и Балакова новых больших целей и достижений, процветания, оптимизма и, конечно, новых побед!