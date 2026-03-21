В Саратове начинает работу отчетно-программный форум «Есть результат»

Напомним, «Единая Россия» дала старт отчёту по народной программе. Региональные форумы состоятся во всех 89 субъектах РоссииВ Саратовской области отчетно-программный форум проходит по тематической группе «Семья, молодежь, дети», в ходе которого проводится работа по сбору предложений в новую народную программу партии «Единая Россия».По итогам пятилетней реализации народная программа уже доказала свою эффективность как инструмент развития, основанный на диалоге с людьми и решениях Президента Владимира Путина.Процесс формирования нового программного документа, который определит приоритеты развития на ближайшие пять лет, проходит при непосредственном участии жителей.В основе народной программы лежат приоритетные направления, направленные на развитие страны. Такой инструмент, основанный на прямом взаимодействии с жителями, есть только у «Единой России».Предложения будут проанализированы экспертами и лидерами общественного мнения. Все, что попадет в новую народную программу, будет иметь не только оценку, но и конкретные пути реализации.Это позволит на основании поступивших от всех жителей страны инициатив подготовить конкретную «дорожную карту» по решению наиболее актуальных вопросов.Напомним, все жители Саратовской области могут внести свои инициативы в народную программу на платформе естьрезультат.рфПрямая трансляция форума будет осуществляться на официальном канале «Единой России» Rutubeс 11.00 часовhttps://rutube.ru/channel/26976611/?ysclid=mjdvs7btcn785681212