Министр спорта РФ Михаил Дегтярев включен в состав Совета при Президенте России по делам казачества
Также в составе Совета утвержден атаман Енисейского казачьего войска Николай Худолеев.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
Распоряжение вступает в силу с момента публикации – 20 марта 2026 года.
По сообщению пресс-службы Всероссийского казачьего общества
