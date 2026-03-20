Фонд Юрия Лужкова принял участие в проведении фестиваля «АртПром»

18 марта 2026 года в Москве состоялся финал Международного фестиваля креативных технологий «АртПром», посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Мероприятие также приурочено к 20-летию Международного фестиваля молодежного творчества «От Винта!».Финал прошел на площадке столичного киноконцертного зала «Октябрь». Организатором фестиваля выступил Фонд «От Винта» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Фестиваль подвел итоги всероссийского тура, охватившего 64 региона страны и направленного на развитие научно-технического творчества и вовлечение молодежи в инженерные и технологические направления. В течение года фестиваль выступал как коммуникационная среда, в которой последовательно выстраивался диалог между промышленностью, наукой и креативными индустриями. В финале более 40 делегаций представили свои достижения в креативном формате проекта.На мероприятии были представлены материалы, раскрывающие вклад Ю. М. Лужкова в развитие инженерной мысли и прикладной науки, включая видеоматериалы, посвященные его изобретениям и инженерным разработкам. Особое внимание было уделено системному характеру его изобретательской практики как способу мышления, позволяющему объединять технологические решения, городскую среду и экономику в единую управляемую систему. Отмечалось, что Юрий Лужков является автором более ста изобретений в различных областях — от химической промышленности и энергетики до аграрного сектора, а также более двухсот научных работ и публикаций. В 2003 году в Брюсселе Ю. М. Лужков был удостоен высшей награды Бельгийской палаты изобретателей — «Звезды заслуженного офицера» — за заслуги в области изобретательства и содействие научно-техническому прогрессу. Российская инженерная академия включила Юрия Лужкова, награжденного государственной премией «за реализацию комплексной программы создания объектов социального назначения», в свой список 100 выдающихся ученых и инженеров России.В рамках мероприятия также были представлены проекты молодых разработчиков — лауреатов премии Фонда Юрия Лужкова «Молодой инноватор» прошлых лет, включая разработки в области биоинженерии, проектные решения в сфере дизайна и цифровых технологий. Участники конкурса технологических стартапов «Круто!» представили проекты в сферах робототехники, мобильных коммуникационных систем, биопечати и цифровых сервисов.Ведущей мероприятия выступила лауреат премии «ТЭФИ» Мария Ситтель. Почетными гостями стали председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина, заслуженный тренер России, Герой Труда РФ Ирина Винер, российский космонавт, Герой РФ Александр Лазуткин и заслуженный деятель искусств РФ Александр Шаганов.В своем обращении к участникам фестиваля Елена Батурина подчеркнула: «Концепция фестиваля "Искусство для промышленности. Промышленность для искусства" отражает принцип, лежащий в основе устойчивого технологического развития: синергию науки, производства и творческой среды. Именно такое взаимодействие формирует индустриальный интеллект и создает основу для будущих технологических достижений. Фестиваль убедительно показывает, что инженерная идея может быть представлена ярко, понятно и современно, а технологии требуют не только точности расчета, но и широты мышления, способности к междисциплинарному взаимодействию. В юбилейный год, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, особенно важно говорить о человеке решений – рационализаторе, инженере, управленце, для которого успешное развитие промышленности, науки и городской среды было важнейшей практической задачей».Ирина Винер в своем выступлении отметила, что в период руководства Ю. М. Лужкова Москва сформировала целостную систему поддержки спорта, обеспечивая спортсменам условия для профессионального роста — от тренировочной инфраструктуры до решения жилищных вопросов. Город становился точкой притяжения для талантливой молодежи из регионов, создавая условия, позволяющие сосредоточиться на подготовке, не отвлекаясь на бытовые и организационные вопросы.Александр Лазуткин, в свою очередь, подчеркнул важность сохранения исторического наследия, напомнив, что благодаря решениям Ю.М. Лужкова была проведена реконструкция Музея космонавтики и благоустроена Аллея Космонавтов, что позволило сформировать целостное мемориальное пространство и сохранить память о людях, осваивающих космос. В этой связи он подчеркнул значимость посвящения фестиваля Юрию Михайловичу Лужкову как продолжения практики внимательного отношения к исторической памяти и к личностям, определившим развитие страны.Фестиваль завершился церемонией награждения лауреатов конкурса «Круто!» и вручением премии Фонда Юрия Лужкова за поддержку инновационных проектов.Мероприятие, посвященное Ю.М. Лужкову и направленное на поддержку молодых разработчиков и развитие инженерных инициатив, стало частью федеральной программы празднования 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича. Фонд Юрия Лужкова продолжает системную работу по поддержке молодых специалистов, реализует и поддерживает проекты в сфере образования, спорта и культуры.На фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова