20 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 20 марта
Жители "Авиатора" призвали уполномоченного по правам человека защитить их права
15:30 | 20 марта
Андрей Еремин отметил важность изменений в медицинском образовании
14:00 | 20 марта
В Боголюбовском училище открылась выставка «Краски Крыма»
12:10 | 20 марта
«Большая перемена» открывает седьмой сезон
11:18 | 20 марта
Фонд Юрия Лужкова принял участие в проведении фестиваля «АртПром»
11:00 | 20 марта
Саратовская область сохраняет высокие позиции в федеральном рейтинге регионов по уровню безработицы
10:51 | 20 марта
Роман Грибов назвал справедливым решением суда по нападению представителя КПРФ на члена избирательной комиссии
10:00 | 20 марта
Семь часов борьбы за жизнь: специалисты кардиодиспансера провели уникальную операцию
09:00 | 20 марта
Роман Бусаргин рассказал о механизмах развития территории Саратова
18:52 | 19 марта
Суд оштрафовал гражданина, ударившего учительницу на избирательном участке
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общество
Заместитель Председателя Саратовской областной Думы Роман Грибов прокомментировал судебное решение о привлечении к уголовной ответственности представителя КПРФ Михаила Качалина за нападение на члена участковой избирательной комиссии, учителя Анастасию Морозову.

 
 
“Хулиганские выходки, оскорбления и нападки на членов избирательных комиссий стали привычными для представителей КПРФ”, – высказался Роман Грибов.
 
Ранее свое мнение по поводу решения суда высказал депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков. По его словам, попытки силового давления на избирательные комиссии давно и часто используются коммунистами в нашей области. "Все это происходит из-за стремительного падения уровня поддержки КПРФ среди жителей. Это вызвано фактическим отсутствием реальных дел для людей у партии и ее представителей. Скандалы и провокации устраиваются коммунистами для оправдания своего бездействия. Сегодняшнее решение суда – это законный ответ на беззаконие, допускаемое коммунистической партией", – подчеркнул Сергей Гладков.
 
Напомним, что инцидент произошел 13 сентября 2025 года на УИК № 131, расположенном в лицее № 53. Как было установлено судом, при открытии участка член комиссии от политической партии КПРФ Михаил Качалин пытался воспрепятствовать открытию избирательного участка. Председатель УИК Анастасия Морозова пыталась пресечь незаконные действия члена комиссии, но Качалин напал на нее. Председателю УИК пришлось вызывать медиков, и ее увезли в больницу. Суд признал коммуниста виновным в совершении уголовного преступления по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.