Роман Грибов назвал справедливым решением суда по нападению представителя КПРФ на члена избирательной комиссии

“Хулиганские выходки, оскорбления и нападки на членов избирательных комиссий стали привычными для представителей КПРФ”, – высказался Роман Грибов.Ранее свое мнение по поводу решения суда высказал депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков. По его словам, попытки силового давления на избирательные комиссии давно и часто используются коммунистами в нашей области. "Все это происходит из-за стремительного падения уровня поддержки КПРФ среди жителей. Это вызвано фактическим отсутствием реальных дел для людей у партии и ее представителей. Скандалы и провокации устраиваются коммунистами для оправдания своего бездействия. Сегодняшнее решение суда – это законный ответ на беззаконие, допускаемое коммунистической партией", – подчеркнул Сергей Гладков.Напомним, что инцидент произошел 13 сентября 2025 года на УИК № 131, расположенном в лицее № 53. Как было установлено судом, при открытии участка член комиссии от политической партии КПРФ Михаил Качалин пытался воспрепятствовать открытию избирательного участка. Председатель УИК Анастасия Морозова пыталась пресечь незаконные действия члена комиссии, но Качалин напал на нее. Председателю УИК пришлось вызывать медиков, и ее увезли в больницу. Суд признал коммуниста виновным в совершении уголовного преступления по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.