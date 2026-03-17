Борис Шинчук: «Решение об исключении Андрея Рыжкова из партии «Единая Россия» справедливо и закономерно»
"Подтвержденные факты нарушений закона о противодействии коррупции свидетельствуют о серьезных нарушениях, допущенных депутатом. Считаю, что укрывательство сведений о земельных участках, банковских счетах и недвижимости ставит под сомнение честность и прозрачность его деятельности. Естественно, такие поступки наносят ущерб репутации партии и вызывают недоверие среди избирателей", - сказал председатель Общественной палаты Борис Шинчук.
По его словам, исключение Рыжкова демонстрирует стремление партии поддерживать высокий уровень ответственности и открытости среди своих членов. Принятое решение подчеркивает важность следования установленным правилам и нормам поведения, что способствует укреплению доверия граждан к политической силе. Таким образом, исключение Рыжкова служит примером последовательной борьбы с коррупцией и подтверждает намерение партии действовать в интересах общества, а не личных выгод отдельных лиц.