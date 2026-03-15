Члены Общественного Совета ГУ МВД России по Саратовской области обсудили новые форматы взаимодействия
Состоялось итоговое заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области созыва 2023–2026 годов
На площадке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС прошло заключительное заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области. Мероприятие объединило представителей совета, руководства Главка, а также делегатов от территориальных органов внутренних дел региона. Возглавляет совещательный орган директор института Виктор Чепляев.
За три года полномочий члены совета реализовали более 750 мероприятий различной направленности. В этом числе – 188 информационно-пропагандистских акций и 237 событий в формате слушаний, круглых столов и семинаров. Приоритетными направлениями работы стали общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел, патриотическое воспитание молодежи, правовое просвещение граждан. Особое внимание уделялось противодействию актуальным угрозам: кибермошенничеству, дистанционным преступлениям, попыткам вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Параллельно общественники вели благотворительную работу – оказывали поддержку семьям с детьми и направляли гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.
В заседании принял участие начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Ситников. Он поблагодарил членов совета за системную работу и конструктивное взаимодействие, а также представил аналитику по оперативной обстановке в регионе и итогам деятельности полиции в 2025 году, обозначив ключевые задачи и проблемные зоны, требующие совместного внимания.
В ходе дискуссии участники обменялись мнениями по вопросам укрепления кадрового потенциала полиции и механизмам привлечения выпускников профильных вузов на службу в органы внутренних дел. С инициативами выступили представители Общественного совета при МО МВД России «Вольский», приглашенные на расширенное заседание вместе с коллегами из других территорий. По количеству проведенных мероприятий в 2025 году среди советов при районных органах МВД области также отмечены: Общественные советы при ОМВД России по Петровскому району, МО МВД России «Балашовский», УМВД России по г. Саратову, ОМВД России по Марксовскому району, МО МВД России «Новоузенский» и МО МВД России «Пугачевский».
Завершилось заседание церемонией награждения. Генерал-лейтенант полиции Николай Ситников вручил Благодарности активным участникам общественного совета, отметив их личный вклад в укрепление правопорядка и развитие диалога между полицией и гражданским обществом.
Итоги созыва 2023–2026 годов задают ориентир для дальнейшей работы: сохранение преемственности, масштабирование успешных практик и адаптация форматов взаимодействия к новым вызовам времени.
