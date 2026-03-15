Члены Общественного Совета ГУ МВД России по Саратовской области обсудили новые форматы взаимодействия

На площадке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС прошло заключительное заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области. Мероприятие объединило представителей совета, руководства Главка, а также делегатов от территориальных органов внутренних дел региона. Возглавляет совещательный орган директор института Виктор Чепляев.За три года полномочий члены совета реализовали более 750 мероприятий различной направленности. В этом числе – 188 информационно-пропагандистских акций и 237 событий в формате слушаний, круглых столов и семинаров. Приоритетными направлениями работы стали общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел, патриотическое воспитание молодежи, правовое просвещение граждан. Особое внимание уделялось противодействию актуальным угрозам: кибермошенничеству, дистанционным преступлениям, попыткам вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Параллельно общественники вели благотворительную работу – оказывали поддержку семьям с детьми и направляли гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.В заседании принял участие начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Ситников. Он поблагодарил членов совета за системную работу и конструктивное взаимодействие, а также представил аналитику по оперативной обстановке в регионе и итогам деятельности полиции в 2025 году, обозначив ключевые задачи и проблемные зоны, требующие совместного внимания.В ходе дискуссии участники обменялись мнениями по вопросам укрепления кадрового потенциала полиции и механизмам привлечения выпускников профильных вузов на службу в органы внутренних дел. С инициативами выступили представители Общественного совета при МО МВД России «Вольский», приглашенные на расширенное заседание вместе с коллегами из других территорий. По количеству проведенных мероприятий в 2025 году среди советов при районных органах МВД области также отмечены: Общественные советы при ОМВД России по Петровскому району, МО МВД России «Балашовский», УМВД России по г. Саратову, ОМВД России по Марксовскому району, МО МВД России «Новоузенский» и МО МВД России «Пугачевский».Завершилось заседание церемонией награждения. Генерал-лейтенант полиции Николай Ситников вручил Благодарности активным участникам общественного совета, отметив их личный вклад в укрепление правопорядка и развитие диалога между полицией и гражданским обществом.Итоги созыва 2023–2026 годов задают ориентир для дальнейшей работы: сохранение преемственности, масштабирование успешных практик и адаптация форматов взаимодействия к новым вызовам времени.