Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату

Как стало известно, в 2020—2021 годах дочь Рыжкова Ангелина и сын Дмитрий официально работали в учреждении сторожами. Их оформление осуществлялось периодически на короткие промежутки времени, от месяца до трех.Особое внимание привлекает факт отсутствия доказательств реального исполнения ими должностных обязанностей. Так, одна из дочерей находилась в отпуске на курорте юга России, одновременно числясь ночным сторожем школы. Это ставит под сомнение добросовестность руководства и правомерность начисления зарплат.Районный комитет образования подтвердил выплату заработной платы, включая доплаты за работу ночью, однако не предоставил конкретных сведений о выполнении трудовых функций указанными лицами.Ранее Андрей Рыжков привлекался к проверке по другому делу. Депутаты региональной Думы направили губернатору Роману Бусаргину обращение с просьбой оценить законность принятого им решения о продаже ряда социально значимых объектов. Среди них оказались помещения бывших учебных заведений и детских садов, расположенных в разных населенных пунктах Балашовского района.Кроме того, среди подлежащих приватизации активов оказался бывший военный городок, включавший объекты инфраструктуры, способные служить образовательному процессу.Таким образом, ситуация с формальным трудоустройством близких родственников вызывает дополнительные вопросы относительно прозрачности управления муниципальными ресурсами и соблюдения принципов честности и открытости.