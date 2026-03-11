11 марта 2026 СРЕДА
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату

Андрея Рыжкова, бывшего руководителя депутатского собрания и директора школы № 9 г. Балашова Саратовской области, могут ожидать новые проверки в связи с возможным конфликтом интересов при трудоустройстве собственных детей.



Как стало известно, в 2020—2021 годах дочь Рыжкова Ангелина и сын Дмитрий официально работали в учреждении сторожами. Их оформление осуществлялось периодически на короткие промежутки времени, от месяца до трех.

Особое внимание привлекает факт отсутствия доказательств реального исполнения ими должностных обязанностей. Так, одна из дочерей находилась в отпуске на курорте юга России, одновременно числясь ночным сторожем школы. Это ставит под сомнение добросовестность руководства и правомерность начисления зарплат.

Районный комитет образования подтвердил выплату заработной платы, включая доплаты за работу ночью, однако не предоставил конкретных сведений о выполнении трудовых функций указанными лицами.

Ранее Андрей Рыжков привлекался к проверке по другому делу. Депутаты региональной Думы направили губернатору Роману Бусаргину обращение с просьбой оценить законность принятого им решения о продаже ряда социально значимых объектов. Среди них оказались помещения бывших учебных заведений и детских садов, расположенных в разных населенных пунктах Балашовского района.

Кроме того, среди подлежащих приватизации активов оказался бывший военный городок, включавший объекты инфраструктуры, способные служить образовательному процессу.

Таким образом, ситуация с формальным трудоустройством близких родственников вызывает дополнительные вопросы относительно прозрачности управления муниципальными ресурсами и соблюдения принципов честности и открытости.