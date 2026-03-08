Мастер-класс по управлению дронами прошел в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова

просмотров: 199

В рамках школьного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» для командного состава казачьих взводов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» был организован мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами. Мероприятие направлено на формирование практических навыков работы с современными техническими средствами в контексте военно-патриотического воспитания.Проведение мастер-класса возглавил атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник Специальной военной операции Фетисов Андрей Викторович. В организации занятия оказали содействие воспитанники Регионального центра допризывной подготовки молодежи: Киреев Андрей, атаман казачьих классов, и Михайлов Егор, командир взвода.В ходе теоретической части Андрей Викторович акцентировал внимание участников на широком спектре применения беспилотных технологий. Отмечено, что дроны активно используются для мониторинга удаленных объектов, проверки газопроводов и нефтепроводов с помощью фото- и видеофиксации. Метеодроны применяются в атмосферных исследованиях, а аппараты с инфракрасными датчиками и камерами способны выявлять возгорания на ранней стадии и участвовать в поисково-спасательных операциях в труднодоступных районах. В военном контексте развитие беспилотных систем привело к формированию специализированных подразделений, что отражает современные тенденции в области обороны.Особый интерес вызвала демонстрация трофейных БПЛА FPV, доставленных из зоны проведения Специальной военной операции. Фетисов А.В. подробно разъяснил тактические особенности боевого применения беспилотников, а также алгоритмы эффективного противодействия им. Участники получили актуальную информацию о технических характеристиках аппаратов и принципах их эксплуатации в полевых условиях.Практическая часть мероприятия позволила юным казакам непосредственно ознакомиться с системой управления дроном и попробовать себя в роли оператора БПЛА. Под руководством инструкторов школьники отработали базовые навыки пилотирования, оценили сложность и ответственность данной деятельности.