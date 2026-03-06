«Иванушки», Хор Турецкого, Алсу, Игорь Крутой: кто еще выйдет на сцену Кремля в честь Маэстро Зацепина

просмотров: 114

В юбилейном концерте маэстро поздравят популярные эстрадные исполнители: Дима Билан, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Полина Гагарина, группа «Иванушки», Николай Расторгуев, Люся Чеботина, Александр Буйнов, Дмитрий Маликов и Юлия Гаврилова, Хабиб, Пелагея, Алсу, Ильдар и Аскар Абдразаковы, Елена Север, Александр Панайотов, Академический ансамбль им. А. В. Александрова, Хор и Сопрано Турецкого, Таисия Повалий, а так же артисты театра, кино и телевидения: Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Дарья Мороз, Аглая Шиловская, Александр Устюгов, Евгений Дятлов и многие другие. Весь вечер на сцене - Концертный оркестр под управлением Николая Устюжанина. Ведущая - Яна Чурикова. Режиссер шоу Лина Арифулина.Александр Сергеевич Зацепин – личность без преувеличения легендарная. Разве можно представить себе XX век без песен Александра Зацепина!? Яркие заводные мелодии, они сразу же становились хитами, их по сей день поют за столом, посвящают любимым, с них начинают свою певческую карьеру новые молодые исполнители. Уже по первым нотам и названиям мы узнаем эти песни, а строчки, умело положенные на музыку автора, давно разобраны на цитаты и стали «крылатыми». Он сочинял музыку, которая мгновенно покоряла сердца.Маэстро Зацепин автор музыки более чем к 100 фильмам, многие из которых впоследствии стали золотой коллекцией Госфильмофонда России: «Земля Санникова», «Женщина, которая поет», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Душа», «Фантазии Веснухина», «Иван Васильевич меняет профессию», «Тайна Третьей Планеты» и многие другие. Его произведения – достояние советской и русской культуры. Наш культурный код нации.На предстоящем юбилейном шоу москвичи и гости столицы смогут услышать бессмертные хиты Зацепина в исполнении популярных артистов эстрады, театра, кино и телевидения, а также отрывки из новых и ранее нигде не опубликованных произведений композитора, написанные специально к юбилейному году!