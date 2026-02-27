27 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 27 февраля
Военкор НТВ встретился с молодежью Саратова
12:42 | 27 февраля
В Ижевске проходит Зимний Кубок ПФО и Первенство России по спортивному туризму
11:30 | 27 февраля
На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей
10:42 | 27 февраля
Подвиг Сергея Соболева объединил 170 юных исследователей России
10:41 | 27 февраля
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента
18:23 | 26 февраля
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку Правительства  
17:43 | 26 февраля
Школьники Саратовской области блеснули знаниями на конференции «Патриоты России»
16:00 | 26 февраля
В Саратовской области актер Влад Канопка поговорил со школьниками о книгах, фантазии и театре
15:30 | 26 февраля
На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей
14:30 | 26 февраля
Историческая онлайн-игра «1418» пройдет 24 марта 2026 года
Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента

Общество
Об этом рассказал депутат Облдумы Сергей Гладков в своем канале мессенджера MAX.




Парламентарий выступил с заявлением в связи с поступающими от жителей региона обращениями об активизации деятельности лиц, имеющих статус иностранного агента.
Гладков намерен направить запрос в правоохранительные органы для правовой оценки ситуации.

«Решение государства о присвоении статуса иноагента тем, кто выступает против страны - не только правовая защита нашей Родины.
Оно отражает позицию большинства граждан, абсолютно справедливо считающих, что ведущие борьбу против своей страны, не могут выступать от имени жителей, прикрываясь фразами о защите их интересов.

Однако иноагенты, безуспешно пытающиеся избавиться от своего статуса, чтобы всеми возможными способами препятствовать единой патриотической позиции жителей, не оставляют попыток втягивать людей в свои действия, массово приглашая их к личному знакомству.
Поступили обращения о том, что иноагент Налимова* в Саратове организует через паблики соцсетей личные встречи для рассказа о своей деятельности. Жители возмущены этим и просят оградить от иностранного влияния не только их, но особенно их детей, которые могут в силу возраста и неопытности быть вовлечены в деятельность иноагентов.

По информации, представленной жителями, сделаю обращение в правоохранительные органы для соответствующей оценки деятельности иноагента.
Необходимо защищать людей от влияния, целью которого является разрушение нашей страны», - рассказал депутат.

* признана иноагентом в России