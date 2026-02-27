Жители просят дать правовую оценку действиям иноагента

просмотров: 93

Парламентарий выступил с заявлением в связи с поступающими от жителей региона обращениями об активизации деятельности лиц, имеющих статус иностранного агента.Гладков намерен направить запрос в правоохранительные органы для правовой оценки ситуации.«Решение государства о присвоении статуса иноагента тем, кто выступает против страны - не только правовая защита нашей Родины.Оно отражает позицию большинства граждан, абсолютно справедливо считающих, что ведущие борьбу против своей страны, не могут выступать от имени жителей, прикрываясь фразами о защите их интересов.Однако иноагенты, безуспешно пытающиеся избавиться от своего статуса, чтобы всеми возможными способами препятствовать единой патриотической позиции жителей, не оставляют попыток втягивать людей в свои действия, массово приглашая их к личному знакомству.Поступили обращения о том, что иноагент Налимова* в Саратове организует через паблики соцсетей личные встречи для рассказа о своей деятельности. Жители возмущены этим и просят оградить от иностранного влияния не только их, но особенно их детей, которые могут в силу возраста и неопытности быть вовлечены в деятельность иноагентов.По информации, представленной жителями, сделаю обращение в правоохранительные органы для соответствующей оценки деятельности иноагента.Необходимо защищать людей от влияния, целью которого является разрушение нашей страны», - рассказал депутат.* признана иноагентом в России