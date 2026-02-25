Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами

просмотров: 215

«Ангелина Рыжкова, 27 лет. Москва. Рост 170. Глаза карие, шатенка».Именно так указано в анкете дочери экс-директора школы № 9 Балашова и местного депутата Андрея Рыжкова на сайте для взрослых. Сообщила девушка и свои параметры: «90-62-92».«Девушка позирует в откровенных нарядах (и без них), называет себя актрисой и покоряет столицу. Но это, как говорится, только цветочки», - пишет «Комсомольская правда».Любит девушка похвастаться и отцовскими связями.«Мне папа права купил!» — не стесняясь, заявляет Ангелина подписчикам в своем видеоблоге. Как отмечает издание, «там дочь бывшего председателя собрания депутатов и экс-директора школы представала уже не просто «моделью», а настоящей «артисткой разговорного жанра». С матом, с вызовом, с полным ощущением безнаказанности».По мнению автора публикации, главный цинизм данной истории в том, «что такие, как Рыжков, постоянно вещают с трибун о «патриотизме, нравственности, традиционных ценностях». О том, как надо любить Родину, чтить старших, воспитывать детей в строгости и уважении к закону. А потом смотришь на их детей — и понимаешь, «какой ценой» этот патриотизм добывается.Дочь депутата не просто поет матом. Она делает это с осознанием полной безнаказанности. Она знает: папа прикроет. Папа купит. Папа договорится. Папа — важный человек, у него связи, у него деньги».Напрашивается очевидный вывод: экс-директор школы, который был уволен за срыв организации школьного питания и пытается заработать статус мученика, живет двойной жизнью.«Так что, дорогие родители, если ваши дети вдруг попросили купить им права или начали петь матерные песни, не спешите их ругать. Может, они просто равняются на детей наших уважаемых педагогов и депутатов? А что, традиции, однако. Яблоко от яблони, как говорится, недалеко падает. Особенно если яблоня — из тех, прикрываясь заботой о людях, на деле представляют собой совсем иное, и ее плод созрел в Москве во всей своей красе.Ложь в воспитании ярко свидетельствует о том, что и в остальных деталях своего «мученичества» экс-директор школы сомнителен», - резюмируется в публикации.