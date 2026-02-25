25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами

Общество

«Девушка позирует в откровенных нарядах (и без них), называет себя актрисой и покоряет столицу. Но это, как говорится, только цветочки», - пишет «Комсомольская правда».

«Ангелина Рыжкова, 27 лет. Москва. Рост 170. Глаза карие, шатенка».

Именно так указано в анкете дочери экс-директора школы № 9 Балашова и местного депутата Андрея Рыжкова на сайте для взрослых. Сообщила девушка и свои параметры: «90-62-92».

«Девушка позирует в откровенных нарядах (и без них), называет себя актрисой и покоряет столицу. Но это, как говорится, только цветочки», - пишет «Комсомольская правда».

Любит девушка похвастаться и отцовскими связями.

«Мне папа права купил!» — не стесняясь, заявляет Ангелина подписчикам в своем видеоблоге. Как отмечает издание, «там дочь бывшего председателя собрания депутатов и экс-директора школы представала уже не просто «моделью», а настоящей «артисткой разговорного жанра». С матом, с вызовом, с полным ощущением безнаказанности».

По мнению автора публикации, главный цинизм данной истории в том, «что такие, как Рыжков, постоянно вещают с трибун о «патриотизме, нравственности, традиционных ценностях». О том, как надо любить Родину, чтить старших, воспитывать детей в строгости и уважении к закону. А потом смотришь на их детей — и понимаешь, «какой ценой» этот патриотизм добывается.

Дочь депутата не просто поет матом. Она делает это с осознанием полной безнаказанности. Она знает: папа прикроет. Папа купит. Папа договорится. Папа — важный человек, у него связи, у него деньги».

Напрашивается очевидный вывод: экс-директор школы, который был уволен за срыв организации школьного питания и пытается заработать статус мученика, живет двойной жизнью.

«Так что, дорогие родители, если ваши дети вдруг попросили купить им права или начали петь матерные песни, не спешите их ругать. Может, они просто равняются на детей наших уважаемых педагогов и депутатов? А что, традиции, однако. Яблоко от яблони, как говорится, недалеко падает. Особенно если яблоня — из тех, прикрываясь заботой о людях, на деле представляют собой совсем иное, и ее плод созрел в Москве во всей своей красе.

Ложь в воспитании ярко свидетельствует о том, что и в остальных деталях своего «мученичества» экс-директор школы сомнителен», - резюмируется в публикации.