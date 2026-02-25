Представитель «Боевого братства» дважды побывал на СВО
В рамках Всероссийской акции «Нашим героям», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, в сети опубликовали видеоинтервью с настоящим героем нашего времени – саратовским участником СВО Александром Колесниковым.
Александр - подполковник полиции в отставке, участник КТО на Северном Кавказе, специальной военной операции на Украине. Военнослужащий в качестве добровольца с 2022 по 2025 год в составе отряда «Барс-27» участвовал в освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик от националистических формирований.
«Мы защищаем наше будущее», - считает ветеран СВО.
«Зачем нам мир, в котором нет России?», - процитировал представитель «Боевого братства» Президента России Владимира Путина.
Александр - подполковник полиции в отставке, участник КТО на Северном Кавказе, специальной военной операции на Украине. Военнослужащий в качестве добровольца с 2022 по 2025 год в составе отряда «Барс-27» участвовал в освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик от националистических формирований.
«Мы защищаем наше будущее», - считает ветеран СВО.
«Зачем нам мир, в котором нет России?», - процитировал представитель «Боевого братства» Президента России Владимира Путина.