Представитель «Боевого братства» дважды побывал на СВО

Александр - подполковник полиции в отставке, участник КТО на Северном Кавказе, специальной военной операции на Украине. Военнослужащий в качестве добровольца с 2022 по 2025 год в составе отряда «Барс-27» участвовал в освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик от националистических формирований.«Мы защищаем наше будущее», - считает ветеран СВО.«Зачем нам мир, в котором нет России?», - процитировал представитель «Боевого братства» Президента России Владимира Путина.