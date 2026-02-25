25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Представитель «Боевого братства» дважды побывал на СВО

Общество
В рамках Всероссийской акции «Нашим героям», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, в сети опубликовали видеоинтервью с настоящим героем нашего времени – саратовским участником СВО Александром Колесниковым.



Александр - подполковник полиции в отставке, участник КТО на Северном Кавказе, специальной военной операции на Украине. Военнослужащий в качестве добровольца с 2022 по 2025 год в составе отряда «Барс-27» участвовал в освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик от националистических формирований.

«Мы защищаем наше будущее», - считает ветеран СВО.

«Зачем нам мир, в котором нет России?», - процитировал представитель «Боевого братства» Президента России Владимира Путина.