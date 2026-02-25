просмотров: 203

Участник СВО, председатель Октябрьского отделения "Боевого братства" Сергей Фролков поздравил сослуживцев с 23 февраля."23 февраля — это прежде всего день памяти о товарищах, с которыми делили тяготы службы и боевые задачи. Это день благодарности тем, кто сейчас на передовой, и напоминание, что защита Отечества — дело чести каждого настоящего мужчины.Сегодня наши товарищи не только защищают мир с оружием в руках, но и активно участвуют в патриотическом воспитании прорастающего поколения, а кто-то проходит программы переподготовки, такие как "Наши герои", чтобы после возвращения применить свои знания и опыт на новом месте.Мы помним историю, ценим мир и гордимся нашими защитниками", - отметил ветеран.