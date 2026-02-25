Защита Отечества — дело чести каждого настоящего мужчины

25 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
11:00 | 25 февраля
Ветеран СВО: Опыт Михаила Исаева будет крайне востребован
10:00 | 25 февраля
Министр образования встретился с юными журналистами школы «Аврора» В саратовской школе «Аврора» состоялась встреча министра образования Саратовской
09:21 | 25 февраля
Единый день профилактики был посвящен предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя
17:02 | 24 февраля
Политолог Казаков: Назначение Михаила Исаева на пост вице-губернатора области является стратегически верным решением
16:55 | 24 февраля
Политолог Бирюлин: Михаил Исаев выстроил эффективный диалог с жителями
16:53 | 24 февраля
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора
16:21 | 24 февраля
В суде рассказали о работе саратовских спасателей с риском для жизни
15:23 | 24 февраля
В Национальной деревне народов Саратовской области проводили зиму
15:21 | 24 февраля
Дочь экс-директора балашовской школы хвастается в Сети параметрами фигуры и купленными отцом правами
14:30 | 24 февраля
Два музея и старейшая библиотека региона готовятся к юбилейным мероприятиям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Участник СВО, председатель Октябрьского отделения "Боевого братства" Сергей Фролков поздравил сослуживцев с 23 февраля.

"23 февраля — это прежде всего день памяти о товарищах, с которыми делили тяготы службы и боевые задачи. Это день благодарности тем, кто сейчас на передовой, и напоминание, что защита Отечества — дело чести каждого настоящего мужчины.

Сегодня наши товарищи не только защищают мир с оружием в руках, но и активно участвуют в патриотическом воспитании прорастающего поколения, а кто-то проходит программы переподготовки, такие как "Наши герои", чтобы после возвращения применить свои знания и опыт на новом месте.

Мы помним историю, ценим мир и гордимся нашими защитниками", - отметил ветеран.