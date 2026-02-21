21 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
22:20 | 20 февраля
В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества
16:40 | 20 февраля
Национальный антитеррористический комитет (НАК): 20 лет на страже безопасности
15:19 | 20 февраля
На Масленичной неделе активистки женсоветов угощали защитников Отечества чаем и блинами
15:06 | 20 февраля
Когда завтра наступит
15:00 | 20 февраля
Решение Рыжкова о продаже балашовских детсадов и школ изучат на предмет коррупции
13:30 | 20 февраля
Экс-директора балашовской школы штрафовали за нарушения в столовой и отсутствие охраны
12:56 | 20 февраля
Подготовка будущих саратовских эпидемиологов и вирусологов начнется со школьной скамьи
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества

Общество
В МБДОУ «Детский сад №15 г. Красноармейска Саратовской области» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества. Праздник, получивший название «Воины лихие – казаки удалые!», объединил воспитанников, их родителей и социальных партнёров в атмосфере патриотизма, спортивного азарта и творческого настроения.

В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества


Программу мероприятия открыли выступления юных участников: дети читали стихи о доблестной Российской Армии, смелых воинах и славных казаках, исполняли тематические песни и танцевальные номера. Особое внимание было уделено спортивной части праздника. Воспитанники, примерившие образы казачат, продемонстрировали отличную физическую подготовку – смелость, ловкость, силу, быстроту и выносливость. Не менее ярко проявились смекалка, воля к победе и командный дух.

В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества

В соревновательной программе приняли участие две команды – «Казачата-Удальцы» и «Казачата-Смельчаки». Ребята соревновались в эстафетах: «Передай папаху», «Доставь секретное письмо атаману», «Перетягивание каната». К активному участию присоединились папы воспитанников и гости праздника, что придало мероприятию особый семейный характер и ещё больше сплотило участников.

В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества

Почётными гостями праздника стали представители социальных партнёров – Красноармейского районного отделения общественной организации «Боевое братство». Их присутствие подчеркнуло значимость преемственности поколений и важность патриотического воспитания с раннего возраста.

В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества

Завершилось мероприятие торжественной речью заведующей детским садом Воробьевой Т.Н. От имени всего коллектива она поздравила мужчин, отцов и юных казачат с Днём защитника Отечества. В поздравлении прозвучали пожелания крепкого здоровья, мужества, силы духа и готовности в будущем достойно защищать свою Родину.

В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества

Праздник в детском саду №15 стал не только ярким событием в жизни учреждения, но и важным элементом формирования у детей чувства гордости за историю страны, уважения к защитникам Отечества и стремления к личным достижениям. Подобные инициативы способствуют укреплению связи между дошкольным образованием, семьёй и общественными организациями, создавая прочную основу для гармоничного развития подрастающего поколения.