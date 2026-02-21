В детском саду №15 Красноармейска отметили День защитника Отечества

просмотров: 101

Программу мероприятия открыли выступления юных участников: дети читали стихи о доблестной Российской Армии, смелых воинах и славных казаках, исполняли тематические песни и танцевальные номера. Особое внимание было уделено спортивной части праздника. Воспитанники, примерившие образы казачат, продемонстрировали отличную физическую подготовку – смелость, ловкость, силу, быстроту и выносливость. Не менее ярко проявились смекалка, воля к победе и командный дух.В соревновательной программе приняли участие две команды – «Казачата-Удальцы» и «Казачата-Смельчаки». Ребята соревновались в эстафетах: «Передай папаху», «Доставь секретное письмо атаману», «Перетягивание каната». К активному участию присоединились папы воспитанников и гости праздника, что придало мероприятию особый семейный характер и ещё больше сплотило участников.Почётными гостями праздника стали представители социальных партнёров – Красноармейского районного отделения общественной организации «Боевое братство». Их присутствие подчеркнуло значимость преемственности поколений и важность патриотического воспитания с раннего возраста.Завершилось мероприятие торжественной речью заведующей детским садом Воробьевой Т.Н. От имени всего коллектива она поздравила мужчин, отцов и юных казачат с Днём защитника Отечества. В поздравлении прозвучали пожелания крепкого здоровья, мужества, силы духа и готовности в будущем достойно защищать свою Родину.Праздник в детском саду №15 стал не только ярким событием в жизни учреждения, но и важным элементом формирования у детей чувства гордости за историю страны, уважения к защитникам Отечества и стремления к личным достижениям. Подобные инициативы способствуют укреплению связи между дошкольным образованием, семьёй и общественными организациями, создавая прочную основу для гармоничного развития подрастающего поколения.