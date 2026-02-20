20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения

Общество
19 февраля в Октябрьском районном суде Саратова продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя областной службы спасения Павла Корикова и экс-начальника водолазной службы Дмитрия Илларионова.



Ранее представитель гособвинения Владимир Кондриков подал ходатайство, попросив о возобновлении судебного следствия в связи с необходимостью повторного допроса некоторых свидетелей. Судья Ксения Кузнецова, рассмотрев ходатайство, приняла решение о возобновлении судебного следствия.

В ходе процесса представитель Государственного агентства по централизации закупок Марина Тарабрина, входившая в комиссию по определению поставщика маломерного судна для Службы спасения Саратовской области, рассказала, что закупка катера была ничем не примечательной. Комиссия тщательно проверила всю документацию, а поскольку поставщик был один, электронный аукцион, как и предусмотрено законом, признали несостоявшимся. В результате в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ был заключен контракт с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене контракта 37,4 млн рублей – поданная им единственная заявка соответствовала требованиям.

Свидетель также подчеркнула, что служба спасения регулярно проводила закупки через агентство.

Свидетель Екатерина Лукина, которая также была сотрудницей Государственного агентства по централизации закупок и входила в комиссию по определению поставщика T-Rex 40, также отметила, что поскольку заявка была одна, торгов не было. Саму госзакупку она также назвала стандартной.

«Была одна заявка от участника, проверили, она соответствовала. Это не редкость, много аукционов, где одна заявка», - сказала свидетель.

Напомним, в рамках судебного разбирательства выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК РФ) при закупке катера T-Rex 40, который используется для аварийно-спасательных работ. При этом управление Федеральной антимонопольной службы по итогам проверки не выявило нарушений при организации аукциона.