20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Новые графические сборники Знание.Герои отправлены в школы по всей стране

Общество
Новеллы общества «Знание» с 15 историями о Героях Российской Федерации, участниках и ветеранах СВО получат все 89 регионов страны.
Одной из участниц проекта стала уроженка Саратовской области Герой России Людмила Болилая.

Новеллы пополнят книжные фонды 5 тысяч школ. В сборниках рассказывается не только о героических поступках на фронте, но и о силе духа, стойкости, человечности героев и вкладе в развитие общества после возвращения. Автором нового выпуска стал лектор Российского общества «Знание», писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.

Сборники стали основой лекций о героях-защитниках Отечества, с которыми перед учащимися выступят педагоги, библиотекари, заведующие музеями образовательных учреждений, советники по воспитанию.

Электронная версия новелл Знание.Герои доступна для всех желающих. С ними можно познакомиться на сайте.

Кроме того, в 25 исторических парках «Россия – Моя история» в течение года будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях Российской Федерации, в рамках которых будут представлены и новеллы Знание.Герои.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По информации Российского общества «Знание»