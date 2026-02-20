Новые графические сборники Знание.Герои отправлены в школы по всей стране

просмотров: 157

Одной из участниц проекта стала уроженка Саратовской области Герой России Людмила Болилая.Новеллы пополнят книжные фонды 5 тысяч школ. В сборниках рассказывается не только о героических поступках на фронте, но и о силе духа, стойкости, человечности героев и вкладе в развитие общества после возвращения. Автором нового выпуска стал лектор Российского общества «Знание», писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.Сборники стали основой лекций о героях-защитниках Отечества, с которыми перед учащимися выступят педагоги, библиотекари, заведующие музеями образовательных учреждений, советники по воспитанию.Электронная версия новелл Знание.Герои доступна для всех желающих. С ними можно познакомиться на сайте.Кроме того, в 25 исторических парках «Россия – Моя история» в течение года будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях Российской Федерации, в рамках которых будут представлены и новеллы Знание.Герои.Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.По информации Российского общества «Знание»