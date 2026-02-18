18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
15:30 | 17 февраля
Стартовала подготовка к конкурсу грантов для НКО 2026 года
14:33 | 17 февраля
Жители региона отправят видео поздравления героям СВО
10:09 | 17 февраля
Генерал Усынин: Инженеры, медики, связисты необходимы в боевых действиях
22:00 | 16 февраля
Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных
19:49 | 16 февраля
Суд возобновил следствие в отношении саратовских спасателей
13:30 | 16 февраля
Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья
12:30 | 16 февраля
Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России
11:18 | 16 февраля
Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции
09:12 | 16 февраля
Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Генерал Усынин: Инженеры, медики, связисты необходимы в боевых действиях

Общество
Генерал Усынин: Инженеры, медики, связисты необходимы в боевых действиях


Произнося слова «ветеран» или «участник боевых действий», важно видеть за ними живых людей, считает председатель региональной организации Российского союза ветеранов, генерал-майор в отставке Юрий Усынин.

«Ветераны - это не только те, кто держал в руках оружие, это - инженеры, медики, связисты, логисты. Современные боевые действия - это прежде всего высокие технологии, связь, управление, снабжение, спасение жизней», - напомнил Юрий Константинович.

«Парень, обеспечивавший бесперебойную работу связи под обстрелом, - это готовый специалист, способный наладить работу корпоративной сети в любой кризис. Врач, принимавший решения в полевом госпитале за секунды, - это идеальный кандидат на роль руководителя в скорой помощи или чрезвычайной службе», - считает Юрий Усынин.

По его мнению, это уникальные специалисты, прошедшие самый жесткий в мире отбор на стрессоустойчивость и ответственность, и называет ветеранов «золотой кадровый резерв страны».

«И наша общая задача, власти, общества, и бизнеса, интегрировать, включить и задействовать этот резерв. В систему управления регионом, в развитие страны, в реальный сектор экономики. Именно поэтому так важны программы переобучения и адаптации — как на федеральном, так и на региональном уровне. Яркий пример такой работы — программа нашего региона «Наши герои». Её суть - не в разовой помощи, а в том, чтобы дать нашим защитникам новую точку опоры в гражданской жизни, превратить их боевой опыт в профессиональные победы», - отмечает председатель организации Российского союза ветеранов.

Напомним, в регионе по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина действует кадровая программа «Наши герои». Разработана она по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина «Время Героев».