Генерал Усынин: Инженеры, медики, связисты необходимы в боевых действиях

Произнося слова «ветеран» или «участник боевых действий», важно видеть за ними живых людей, считает председатель региональной организации Российского союза ветеранов, генерал-майор в отставке Юрий Усынин.«Ветераны - это не только те, кто держал в руках оружие, это - инженеры, медики, связисты, логисты. Современные боевые действия - это прежде всего высокие технологии, связь, управление, снабжение, спасение жизней», - напомнил Юрий Константинович.«Парень, обеспечивавший бесперебойную работу связи под обстрелом, - это готовый специалист, способный наладить работу корпоративной сети в любой кризис. Врач, принимавший решения в полевом госпитале за секунды, - это идеальный кандидат на роль руководителя в скорой помощи или чрезвычайной службе», - считает Юрий Усынин.По его мнению, это уникальные специалисты, прошедшие самый жесткий в мире отбор на стрессоустойчивость и ответственность, и называет ветеранов «золотой кадровый резерв страны».«И наша общая задача, власти, общества, и бизнеса, интегрировать, включить и задействовать этот резерв. В систему управления регионом, в развитие страны, в реальный сектор экономики. Именно поэтому так важны программы переобучения и адаптации — как на федеральном, так и на региональном уровне. Яркий пример такой работы — программа нашего региона «Наши герои». Её суть - не в разовой помощи, а в том, чтобы дать нашим защитникам новую точку опоры в гражданской жизни, превратить их боевой опыт в профессиональные победы», - отмечает председатель организации Российского союза ветеранов.Напомним, в регионе по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина действует кадровая программа «Наши герои». Разработана она по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина «Время Героев».