Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных

просмотров: 153

Сотрудники отдела ЗАГС по городу Энгельсу и Энгельсскому району Саратовской области в рамках проекта «Семья. Победа. Родина» делятся с подписчиками в соцсетях радостными событиями, которые происходят в жизни настоящих героев нашего времени.14 февраля, в День влюбленных, сочетались узами брака участник специальной военной операции Андрей и его избранница Ирина.История пары началась четыре года назад со случайной встречи.Андрей работал таксистом и в один из вечеров приехал на вызов к компании девушек, собиравшихся в клуб. Среди них была Ирина.«Но в тот вечер музыка и танцы отошли на второй план: Ирина так и не дошла до клуба. Она осталась с Андреем, и эта случайная встреча стала началом большой любви», - рассказали авторы.Последние два года стали настоящим испытанием на прочность чувств влюбленных. Андрей - военнослужащий по контракту. Трижды он был ранен в зоне спецоперации, но каждый раз возвращался в строй, чтобы вновь защищать Родину. Его подвиги отмечены высокими наградами: медалью Жукова за уничтожение вражеского дрона «Баба Яга», медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени.Все это время любимая оставалась верной опорой бойца. Два года она мысленно была рядом с Андреем, ждала, верила и поддерживала своего героя.Судьба пары растрогала и вызвала уважение земляков. Подписчики желают счастья молодым, оставляя под постом комментарии и лайки-сердечки.«Мы от всей души поздравляем новобрачных! Пусть в вашем доме всегда царит мир, а каждый день будет наполнен теплом и заботой друг о друге. Возвращайся скорее с победой, солдат! Тебя дома очень ждут», - обратились к паре сотрудники Энгельсского ЗАГСа.