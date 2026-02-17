17 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
22:00 | 16 февраля
Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных
19:49 | 16 февраля
Суд возобновил следствие в отношении саратовских спасателей
13:30 | 16 февраля
Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья
12:30 | 16 февраля
Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России
11:18 | 16 февраля
Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции
09:12 | 16 февраля
Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
11:08 | 14 февраля
Депутаты встали на защиту жителей
11:00 | 14 февраля
Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»
09:52 | 14 февраля
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных

Общество
Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных


Сотрудники отдела ЗАГС по городу Энгельсу и Энгельсскому району Саратовской области в рамках проекта «Семья. Победа. Родина» делятся с подписчиками в соцсетях радостными событиями, которые происходят в жизни настоящих героев нашего времени.

14 февраля, в День влюбленных, сочетались узами брака участник специальной военной операции Андрей и его избранница Ирина.

История пары началась четыре года назад со случайной встречи.

Андрей работал таксистом и в один из вечеров приехал на вызов к компании девушек, собиравшихся в клуб. Среди них была Ирина.

«Но в тот вечер музыка и танцы отошли на второй план: Ирина так и не дошла до клуба. Она осталась с Андреем, и эта случайная встреча стала началом большой любви», - рассказали авторы.

Последние два года стали настоящим испытанием на прочность чувств влюбленных. Андрей - военнослужащий по контракту. Трижды он был ранен в зоне спецоперации, но каждый раз возвращался в строй, чтобы вновь защищать Родину. Его подвиги отмечены высокими наградами: медалью Жукова за уничтожение вражеского дрона «Баба Яга», медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Все это время любимая оставалась верной опорой бойца. Два года она мысленно была рядом с Андреем, ждала, верила и поддерживала своего героя.

Судьба пары растрогала и вызвала уважение земляков. Подписчики желают счастья молодым, оставляя под постом комментарии и лайки-сердечки.

«Мы от всей души поздравляем новобрачных! Пусть в вашем доме всегда царит мир, а каждый день будет наполнен теплом и заботой друг о друге. Возвращайся скорее с победой, солдат! Тебя дома очень ждут», - обратились к паре сотрудники Энгельсского ЗАГСа.