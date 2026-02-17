Суд возобновил следствие в отношении саратовских спасателей

просмотров: 151

Такое решение приняла судья Ксения Кузнецова по ходатайству прокурора Владимира Кондрикова.Представитель гособвинения подал ходатайство, попросив возобновить судебного следствия в связи с с необходимостью повторного допроса некоторых свидетелей.«Удовлетворяю ходатайство гособвинителя о возобновлении судебного следствия», - сказала судья.Напомним, в рамках судебного разбирательства выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК РФ) при закупке катера T-Rex 40, который используется для аварийно-спасательных работ. При этом управление Федеральной антимонопольной службы по итогам проверки не выявило нарушений при организации аукциона.Гособвинитель Владимир Кондриков настаивал на виновности Корикова и Илларионова и с учетом смягчающих обстоятельств запросил для них наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года для Павла Корикова и 1,5 года для Дмитрия Илларионова. Также из зарплаты обоих должно быть удержано 10% в доходы государства.Подсудимые вину не признали. Как заявили Павел Кориков и Дмитрий Илларионов, катер был закуплен в соответствии с законом и используется для нужд спасателей, в том числе при работе в сложных условиях.Отметим, что в рамках разбирательства было доказано, что закупка катера была произведена по рыночной цене.