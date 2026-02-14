Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы

просмотров: 86

«Сегодня на передовой наши парни с оружием в руках страну защищают. А здесь, рядом с нами, в тылу, точно также, с открытым забралом, на стороне интересов государства стоят наши депутаты. Им в руки дали не автоматы, а мандаты, но бьются они за ту же правду, защищают интересы людей.Депутаты в Балашове Гладков, Кольцов, Кравцов, Усова и Лыгин справедливо поставили вопрос о деяниях Рыжкова. О человеке, который, будучи у руля, вместо того чтобы строить, фактически лишал район социальных объектов. Мы не позволим подло нападать на тех, кто реально стоит за жителей. Точка.Этих депутатов жители знают. Они всегда работали для людей. И то, что они сейчас подняли вопрос о сомнительной передаче государственных объектов с помощью оскандалившегося бывшего директора школы — это не прихоть, а воля большинства жителей района. Люди благодарят за то, что депутаты вскрыли эту гниль. И дело надо довести до конца. Потому что за депутатами народ и правда.Любые попытки представить защиту интересов жителей как «политический заказ» - это оскорбление памяти наших павших товарищей, которые погибали за правду, а не за ложь.Каждый, кто сегодня исподтишка поливает грязью защищающих людей и страну, должны ответить за свою подлость», - рассказал Илья Губерт, председатель Ассоциации ветеранов СВО по Саратовской области.