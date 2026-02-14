14 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
11:08 | 14 февраля
Депутаты встали на защиту жителей
11:00 | 14 февраля
Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»
09:52 | 14 февраля
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты
17:00 | 13 февраля
Новый цифровой рентгеновский аппарат позволил провести свыше 5 тыс исследований за один год
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы

Общество
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы, которые справедливо подняли вопрос о проверке действий Рыжкова и потребовали проверить факты передачи госимущества в Балашове в частные руки.

«Сегодня на передовой наши парни с оружием в руках страну защищают. А здесь, рядом с нами, в тылу, точно также, с открытым забралом, на стороне интересов государства стоят наши депутаты. Им в руки дали не автоматы, а мандаты, но бьются они за ту же правду, защищают интересы людей.

Депутаты в Балашове Гладков, Кольцов, Кравцов, Усова и Лыгин справедливо поставили вопрос о деяниях Рыжкова. О человеке, который, будучи у руля, вместо того чтобы строить, фактически лишал район социальных объектов. Мы не позволим подло нападать на тех, кто реально стоит за жителей. Точка.

Этих депутатов жители знают. Они всегда работали для людей. И то, что они сейчас подняли вопрос о сомнительной передаче государственных объектов с помощью оскандалившегося бывшего директора школы — это не прихоть, а воля большинства жителей района. Люди благодарят за то, что депутаты вскрыли эту гниль. И дело надо довести до конца. Потому что за депутатами народ и правда.
Любые попытки представить защиту интересов жителей как «политический заказ» - это оскорбление памяти наших павших товарищей, которые погибали за правду, а не за ложь.
Каждый, кто сегодня исподтишка поливает грязью защищающих людей и страну, должны ответить за свою подлость», - рассказал Илья Губерт, председатель Ассоциации ветеранов СВО по Саратовской области.