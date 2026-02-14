14 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
11:08 | 14 февраля
Депутаты встали на защиту жителей
11:00 | 14 февраля
Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»
09:52 | 14 февраля
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты
17:00 | 13 февраля
Новый цифровой рентгеновский аппарат позволил провести свыше 5 тыс исследований за один год
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Депутаты встали на защиту жителей

Общество
Юлия Михайлова, заместитель председателя общественной палаты области ответила на нападки в адрес депутатов.


«Каждый раз, когда социально важные объекты возвращают в госсобственность, начинаются грязные публикации в СМИ. Потому что есть недовольные этим процессом. Это те, кто теряет прибыль или боится разоблачения своих мутных дел. Так и сейчас мы видим попытки травли наших депутатов за их государственную позицию. Причем, попытки трусливые и анонимные, хотя все знают, кто ведет эти сайты и телеграм-каналы. И от какого олигарха получают указания.

Увидев факты нарушений, депутаты встали на защиту жителей. Обратившись к губернатору с просьбой организовать проверку законности приватизации объектов соцсферы в Балашовском районе. Поэтому поддержка людей на их стороне. А не на стороне Рыжкова, своей подписью решавшего продавать народное имущество. Многие объекты в области уже возвращены людям. Эта работа продолжается. И ни угрозы, ни грязные статьи не смогут её остановить».