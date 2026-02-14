14 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
11:08 | 14 февраля
Депутаты встали на защиту жителей
11:00 | 14 февраля
Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»
09:52 | 14 февраля
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты
17:00 | 13 февраля
Новый цифровой рентгеновский аппарат позволил провести свыше 5 тыс исследований за один год
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
Общество
Руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов прокомментировал ситуацию о продаже за бесценок школ и детских садов в Балашовском районе.


«С большим удивлением сегодня прочитал опус некогда журналиста, а сейчас просто мелкого кляузника в одном из телеграм-каналов. После того, как саратовские депутаты справедливо озадачились вопросом приватизации социальных объектов в Балашовском районе чернушные ресурсы как по команде на них стали выливать ушаты грязи.
Народные избранники всего лишь решили разобраться, как в период председательства совета депутатов Балашова Андрея Рыжкова, принимались решения о продаже за бесценок школ и детских садов.
В результате досталось и депутатам-мужчинам,  депутатам-женщинам. Всех их записали в "холопы". Особо прискорбно, что объектом политических насмешек стал депутат облдумы, ветеран СВО Дмитрий Лыгин, чья принципиальная позиция известна многим саратовцам. Где были те люди, кто сейчас пишет пасквили, когда Дмитрий защищал всех нас на передовой?
Всеядность и продажность тех, кто сейчас так рьяно выгораживает опального директора, далеко не секрет. Теперь понятно, в какой компании желающих поживиться за счет государственной собственности, действует некогда "уважаемый" учитель Андрей Рыжков».