Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»

«С большим удивлением сегодня прочитал опус некогда журналиста, а сейчас просто мелкого кляузника в одном из телеграм-каналов. После того, как саратовские депутаты справедливо озадачились вопросом приватизации социальных объектов в Балашовском районе чернушные ресурсы как по команде на них стали выливать ушаты грязи.Народные избранники всего лишь решили разобраться, как в период председательства совета депутатов Балашова Андрея Рыжкова, принимались решения о продаже за бесценок школ и детских садов.В результате досталось и депутатам-мужчинам, депутатам-женщинам. Всех их записали в "холопы". Особо прискорбно, что объектом политических насмешек стал депутат облдумы, ветеран СВО Дмитрий Лыгин, чья принципиальная позиция известна многим саратовцам. Где были те люди, кто сейчас пишет пасквили, когда Дмитрий защищал всех нас на передовой?Всеядность и продажность тех, кто сейчас так рьяно выгораживает опального директора, далеко не секрет. Теперь понятно, в какой компании желающих поживиться за счет государственной собственности, действует некогда "уважаемый" учитель Андрей Рыжков».