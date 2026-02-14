В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты

просмотров: 95

13 февраля в Татищевском районе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся классов кадетско-казачьей направленности общеобразовательных учреждений. Мероприятие объединило школьников из Татищевского лицея, школы села Вязовка и школы деревни Македоновка.Кадетское движение развивается в районе уже десять лет. Открытие профильных классов стало возможным благодаря совместной инициативе Татищевского станичного казачьего общества, Волжского казачьего войска и администрации муниципального образования. За это время сформировалась устойчивая система воспитания, включающая военно-патриотическую подготовку, изучение православных традиций и развитие личностных качеств – честности, дисциплинированности, преданности долгу и ответственности.Центральным моментом церемонии стало принятие присяги новобранцами. Первые погоны кадетам вручили товарищ атамана Окружного казачьего общества Саратовской области Иван Третьяков и атаман Татищевского станичного казачьего общества Дмитрий Шипилов.В приветственном слове было отмечено, что полученные в кадетских классах знания и навыки создают прочную основу для будущего служения Отечеству. Кадетское воспитание выходит за рамки форменной одежды и строевых упражнений – оно формирует уважение к старшим, готовность оказать помощь и внутреннюю дисциплину. Выпускники кадетских классов традиционно проявляют себя в волонтёрских инициативах, поддерживают пожилых жителей, участвуют в работе поисковых отрядов и благоустройстве населённых пунктов. Воспитание подрастающего поколения в этих традициях обеспечивает району надёжную смену, на которую можно опереться в решении будущих задач.Завершилась церемония выступлением творческих коллективов, представивших зрителям номера художественной самодеятельности.