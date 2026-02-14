14 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
11:08 | 14 февраля
Депутаты встали на защиту жителей
11:00 | 14 февраля
Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»
09:52 | 14 февраля
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты
17:00 | 13 февраля
Новый цифровой рентгеновский аппарат позволил провести свыше 5 тыс исследований за один год
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты

Общество
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты


13 февраля в Татищевском районе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся классов кадетско-казачьей направленности общеобразовательных учреждений. Мероприятие объединило школьников из Татищевского лицея, школы села Вязовка и школы деревни Македоновка.

В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты

Кадетское движение развивается в районе уже десять лет. Открытие профильных классов стало возможным благодаря совместной инициативе Татищевского станичного казачьего общества, Волжского казачьего войска и администрации муниципального образования. За это время сформировалась устойчивая система воспитания, включающая военно-патриотическую подготовку, изучение православных традиций и развитие личностных качеств – честности, дисциплинированности, преданности долгу и ответственности.

В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты

Центральным моментом церемонии стало принятие присяги новобранцами. Первые погоны кадетам вручили товарищ атамана Окружного казачьего общества Саратовской области Иван Третьяков и атаман Татищевского станичного казачьего общества Дмитрий Шипилов.

В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты

В приветственном слове было отмечено, что полученные в кадетских классах знания и навыки создают прочную основу для будущего служения Отечеству. Кадетское воспитание выходит за рамки форменной одежды и строевых упражнений – оно формирует уважение к старшим, готовность оказать помощь и внутреннюю дисциплину. Выпускники кадетских классов традиционно проявляют себя в волонтёрских инициативах, поддерживают пожилых жителей, участвуют в работе поисковых отрядов и благоустройстве населённых пунктов. Воспитание подрастающего поколения в этих традициях обеспечивает району надёжную смену, на которую можно опереться в решении будущих задач.

В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты

Завершилась церемония выступлением творческих коллективов, представивших зрителям номера художественной самодеятельности.