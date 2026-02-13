Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим

просмотров: 179

Член Общественной палаты области, политолог, профессор Саратовского государственного университета Александр Казаков детально проанализировал первый год работы Михаила Исаева после возвращения на пост мэра Саратова. Экспертное мнение «без купюр» опубликовало сегодня сетевое издание «Общественное мнение».Как считает эксперт, мэр включился в работу с первого дня, без какой-либо раскачки.Сильной стороной Исаева он называет пятилетний опыт руководства городом. «Ему не потребовалось время на адаптацию и изучение процессов. В условиях жесткой конкуренции и множества задач это стало решающим фактором: администрация сразу перешла в рабочий режим и погрузилась в повестку. Почти с первых месяцев работы Михаил Исаев вступил в открытую конфронтацию с влиятельными группами интересов. Наиболее показательным стал "кейс парка Горького". Расторжение договора с ООО "Квартал" следует рассматривать не как спор хозяйствующих субъектов, а как назревшую необходимость обеспечения жителей современной, качественной инфраструктурой в центральном парке города. Важно, что в этой ситуации во главу угла были поставлены интересы жителей, несмотря на то, что медийные и репутационные удары были нанесены противниками и оппонентами этого решения», - отмечает Александр Казаков.По его мнению, аналогичная ситуация сложилась и в Ленинском районе Саратов. «Планы власти по строительству современной школы столкнулись с противодействием группы лиц, лоббирующих частные интересы. Однако приоритетом стало решение хронической социальной проблемы — ликвидации второй смены, по которой жители неоднократно обращались. Власти удалось выстроить конструктивный диалог с родительским сообществом. Будет создан единый кластер детства. Строительство школы синхронизировано с развитием парка "Территория детства". В этом году благоустройство парка будет проведено, деньги на это мэрией найдены. Парк преобразится. Дети получат комфортное обучение в одну смену, жители — обновленное общественное пространство со спортивной инфраструктурой, доступной для всех», - считает политолог.Александр Казаков отмечает и работу мэра по развитию общественных пространств. «Ликвидация более 2 000 единиц "визуального шума" (ларьков, гаражей, рекламных конструкций) — это не просто вопрос эстетики, а вопрос наведения порядка. Ларьки, размещенные около цирка в "лихие" 90-е — яркий тому пример. Фактически общественное пространство было захламлено и эксплуатировалось в частных интересах. Из-за торговых объектов визитная карточка города — площадь у фонтана "Одуванчик" — не имела достойного вида, кроме того, были логистические проблемы для пешеходного и транспортного трафика. Решение о демонтаже торговых рядов и установке современных остановочных павильонов стало мерой, которую жители города ждали давно», - отмечает эксперт.Что касается благоустройства городских пространств, в мэрии создана отдельная структура, которую возглавила Татьяна Рыхлова, ученый Вавиловского университета. Перед ней поставлена задача выстроить грамотную работу по озеленению города, напомнил Александр Казаков.«Проблемы в этом направлении еще есть, и задачи стоят масштабные: чтобы зеленые насаждения работали как легкие города, велась компенсационная высадка районированных растений, а летом горожане могли укрыться от летнего зноя. Введение должности архитекторов в районных администрациях должно сформировать эффективную систему и модель будущего развития районов города. Управление городским хозяйством выстраивается системно. Ключевая задача — обеспечение качественной реализации проектов развития города. На первый план выходят подготовка грамотной проектной документации, сопровождение проекта и профессиональный технический надзор, - считает эксперт. - Главная задача — обеспечить эффективное использование каждого бюджетного рубля. Предстоит много работы, чтобы решить такие важные проблемы для жителей, как вывоз мусора, уборка города, работа общественного транспорта. Главное — не сбавлять набранный темп и системные подходы в работе».