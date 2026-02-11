В общественной палате ответили на критику в свой адрес

просмотров: 80

«Сегодня в Областной Думе на заседании утверждали членов Общественной Палаты Саратовской Области. Кандидатуры прошли широкое обсуждение и на рабочей группе и на комитете, решение по двум кандидатам было единодушным! И, вдруг, откуда ни возьмись, на трибуну выходит Анидалов и заявляет ,что он не против людей, а против института Общественной Палаты потому, что в прошлом веке Палата не поддержала какую-то его инициативу. Общественная Палата действует по Закону об Общественной Палате и его призыв -это беззаконие. Общественная Палата и состоит из людей, помогающих жителям решать самые разные насущные вопросы! Причем члены Палаты работают бесплатно, в отличии от депутата Анидалова! Вот почему Анидалов ходит на работу за зарплатой 5-20,а у общественников это бескорыстное служение людям! А ещё, как человек живший и созидавший в советское время, скажу, что из-за таких, как Вы, мы и потеряли Партию и Страну», - эмоционально отреагировал Борис Шинчук.Председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты области Андрей Крупин также прокомментировал высказывания руководителя областной фракции КПРФ Александра Анидалова:«Александр Анидалов уже давно снискал себе неоднозначную скандальную репутацию, основанную, в том числе и на популизме, на публичной необоснованной критике не только своих оппонентов, но и коллег. Общественная палата не раз становилась «разменной монетой» в выступлениях депутата Анидалова. Если у него лично Общественная палата не пользуется авторитетом – это его личное мнение, я же знаю и на постоянной основе общаюсь с теми людьми, которые на протяжении десятилетий получают от моих коллег по Общественной палате поддержку и помощь в различных жизненных вопросах. Общественная палата – это такой же выборный орган, как и Дума. Однако, ни один член Палаты не получает за свою деятельность зарплату, безвозмездно посвящая свое время и внимание проблемам граждан, которые обращаются к нам.Считаю такие голословные оценки необоснованными и некорректными, особенно из уст депутата Областной Думы», - отметил Андрей Крупин.