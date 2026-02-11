просмотров: 102

«В связи с высказыванием депутата от КПРФ, прозвучавшим сегодня на 72-м заседании Саратовской областной Думы, в адрес Общественной палаты Саратовской области позволю себе выразить свои соображения.Хотелось бы напомнить уважаемому депутату, что институт Общественной палаты был инициирован лично Президентом Российской Федерации как важнейший механизм обратной связи между государством и гражданами. Это площадка для диалога, а не «организация по выполнению поручений», как было здесь охарактеризовано.Обращаю внимание, что в Общественной палате Саратовской области, в Общественных советах (палатах) в районах трудятся, подчеркиваю, на общественных началах уважаемые люди: врачи, педагоги, руководители предприятий, общественные деятели.Общественная палата не занимается «грязной работой». Мы занимаемся конкретными людьми, вопросами, интересующими наших жителей. Члены Общественной палаты Саратовской области много выезжают в районы, встречаются с жителями, прямо на местах помогаем решить острые проблемы. Практически все члены Общественной палаты региона — активные участники различных форм поддержки наших героев СВО, их семей. И подобные высказывания в адрес коллег я считаю недопустимыми.В Общественную палату идут не за статусом. Идут за возможностью быть полезным своей малой родине», - написала Людмила Жуковская.