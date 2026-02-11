11 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
16:02 | 11 февраля
Саратовская область вошла в тройку регионов-лидеров по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг
14:00 | 11 февраля
В 2026 году мероприятия по благоустройству сел в рамках госпрограммы охватят 34 района области
13:00 | 11 февраля
В области ужесточены правила продажи алкоголя в жилых домах
11:30 | 11 февраля
Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»
10:33 | 11 февраля
В Новоузенске сделают современный городской пляж на реке Большой Узень
17:00 | 10 февраля
Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»
16:29 | 10 февраля
Матери и сестре вручили Звезду Героя
В Общественную палату идут не за статусом

Общество
Комментарий члена Общественной палаты Российской Федерации Людмилы Жуковской опубликовал официальный телеграм-канал областной общественной палаты.


«В связи с высказыванием депутата от КПРФ, прозвучавшим сегодня на 72-м заседании Саратовской областной Думы, в адрес Общественной палаты Саратовской области позволю себе выразить свои соображения.

Хотелось бы напомнить уважаемому депутату, что институт Общественной палаты был инициирован лично Президентом Российской Федерации как важнейший механизм обратной связи между государством и гражданами. Это площадка для диалога, а не «организация по выполнению поручений», как было здесь охарактеризовано.

Обращаю внимание, что в Общественной палате Саратовской области, в Общественных советах (палатах) в районах трудятся, подчеркиваю, на общественных началах уважаемые люди: врачи, педагоги, руководители предприятий, общественные деятели.

Общественная палата не занимается «грязной работой». Мы занимаемся конкретными людьми, вопросами, интересующими наших жителей. Члены Общественной палаты Саратовской области много выезжают в районы, встречаются с жителями, прямо на местах помогаем решить острые проблемы. Практически все члены Общественной палаты региона — активные участники различных форм поддержки наших героев СВО, их семей. И подобные высказывания в адрес коллег я считаю недопустимыми.

В Общественную палату идут не за статусом. Идут за возможностью быть полезным своей малой родине», - написала Людмила Жуковская.