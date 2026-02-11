Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
Депутат Облдумы Сергей Гладков высказался о возложении обязанностей главы Балашовского района на Олега Дубовенко
«Олег Дубовенко приступил к исполнению полномочий главы Балашовского района.
Решение принято губернатором области Романом Бусаргиным. Соответствующее постановление о временном возложении обязанностей главы района сегодня представлено органам местного самоуправления.
Знаю Олега Александровича уже много лет, он коренной балашовец, значительную часть своего профессионального пути прошел в родном для него районе. Уверен, что опыт работы в Балашове, в структурах областного правительства позволит ему успешно выстроить работу для развития малой родины и благополучия земляков», - отметил Сергей Гладков.
