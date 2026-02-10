10 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
22:43 | 09 февраля
Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования
22:42 | 09 февраля
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
Общество
Состоялось второе в этом году заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Его провел секретарь реготделения партии, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования

По итогам заседания согласована кандидатура Галины Винокуровой на должность главы Тарлыковского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области.
Также единогласно принято решение о назначении исполняющими полномочия секретарей местных отделений «Единой России»: в Татищевском муниципальном районе — Светланы Андриановой, в Дергачевском муниципальном районе — Михаила Целика.
«Принятые решения направлены на усиление работы на местах, укрепление обратной связи с жителями муниципальных образований. Перед нашими коллегами стоят конкретные задачи, в первую очередь, по решению накопившихся вопросов. Рассчитываю, что их опыт и знание местной проблематики способствуют эффективной работе на благо людей», - подчеркнул Бусаргин.