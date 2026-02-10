Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования
Состоялось второе в этом году заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Его провел секретарь реготделения партии, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
По итогам заседания согласована кандидатура Галины Винокуровой на должность главы Тарлыковского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области.
Также единогласно принято решение о назначении исполняющими полномочия секретарей местных отделений «Единой России»: в Татищевском муниципальном районе — Светланы Андриановой, в Дергачевском муниципальном районе — Михаила Целика.
«Принятые решения направлены на усиление работы на местах, укрепление обратной связи с жителями муниципальных образований. Перед нашими коллегами стоят конкретные задачи, в первую очередь, по решению накопившихся вопросов. Рассчитываю, что их опыт и знание местной проблематики способствуют эффективной работе на благо людей», - подчеркнул Бусаргин.
По итогам заседания согласована кандидатура Галины Винокуровой на должность главы Тарлыковского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области.
Также единогласно принято решение о назначении исполняющими полномочия секретарей местных отделений «Единой России»: в Татищевском муниципальном районе — Светланы Андриановой, в Дергачевском муниципальном районе — Михаила Целика.
«Принятые решения направлены на усиление работы на местах, укрепление обратной связи с жителями муниципальных образований. Перед нашими коллегами стоят конкретные задачи, в первую очередь, по решению накопившихся вопросов. Рассчитываю, что их опыт и знание местной проблематики способствуют эффективной работе на благо людей», - подчеркнул Бусаргин.