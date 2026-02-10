Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования

просмотров: 206

По итогам заседания согласована кандидатура Галины Винокуровой на должность главы Тарлыковского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области.Также единогласно принято решение о назначении исполняющими полномочия секретарей местных отделений «Единой России»: в Татищевском муниципальном районе — Светланы Андриановой, в Дергачевском муниципальном районе — Михаила Целика.«Принятые решения направлены на усиление работы на местах, укрепление обратной связи с жителями муниципальных образований. Перед нашими коллегами стоят конкретные задачи, в первую очередь, по решению накопившихся вопросов. Рассчитываю, что их опыт и знание местной проблематики способствуют эффективной работе на благо людей», - подчеркнул Бусаргин.