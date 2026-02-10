В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex
В ходе судебных прений в Октябрьском районном суде Саратова представитель гособвинения Владимир Кондриков отказался требовать реального лишения свободы для бывших сотрудников областной службы спасения Павла Корикова и Дмитрия Илларионова. Прокуратура рассматривает дело о возможном превышении ими должностных полномочий при приобретении специализированного катера T-Rex 40, используемого для аварийно-спасательных операций.
Прокурор предложил суду наказать обвиняемых менее строгими мерами наказания, а именно обязательными работами сроком два года для Корикова и полтора года для Илларионова, включая отчисления части зарплаты государству.
Обвиняемые свою вину отрицают, утверждая, что судно было приобретено законно и соответствует потребностям ведомства, подчеркивая отсутствие превышения ценовых показателей, подтвержденных экспертизой. Факты нарушения закона при проведении торгов были исключены управлением ФАС.
