15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
22:43 | 09 февраля
Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования
22:42 | 09 февраля
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общество
В ходе судебных прений в Октябрьском районном суде Саратова представитель гособвинения Владимир Кондриков отказался требовать реального лишения свободы для бывших сотрудников областной службы спасения Павла Корикова и Дмитрия Илларионова. Прокуратура рассматривает дело о возможном превышении ими должностных полномочий при приобретении специализированного катера T-Rex 40, используемого для аварийно-спасательных операций.



Прокурор предложил суду наказать обвиняемых менее строгими мерами наказания, а именно обязательными работами сроком два года для Корикова и полтора года для Илларионова, включая отчисления части зарплаты государству.

Обвиняемые свою вину отрицают, утверждая, что судно было приобретено законно и соответствует потребностям ведомства, подчеркивая отсутствие превышения ценовых показателей, подтвержденных экспертизой. Факты нарушения закона при проведении торгов были исключены управлением ФАС.