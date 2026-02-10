В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex

просмотров: 194

Прокурор предложил суду наказать обвиняемых менее строгими мерами наказания, а именно обязательными работами сроком два года для Корикова и полтора года для Илларионова, включая отчисления части зарплаты государству.Обвиняемые свою вину отрицают, утверждая, что судно было приобретено законно и соответствует потребностям ведомства, подчеркивая отсутствие превышения ценовых показателей, подтвержденных экспертизой. Факты нарушения закона при проведении торгов были исключены управлением ФАС.