В Саратове, Энгельсе и Балакове работы по уборке снега ведутся в усиленном и круглосуточном режиме

просмотров: 133

В настоящее время проводится расчистка и обработка противогололедными материалами автомагистралей, пешеходных зон и общественных территорий.В Энгельсе сотрудники МКУ «Городское хозяйство» работают над очисткой улиц и дорог от снега и льда. В первую очередь расчищаются основные магистрали и транспортные артерии города. В ночные часы комбинированные дорожные машины работали на улицах города непрерывно. Продолжались и работы по вывозу снега с улиц Ленина, Овражная, Маяковского и др. Вывезено более 1 700 кубометров снега.В Балакове сотрудники «Комбината благоустройства» работают в усиленном режиме. С раннего утра коммунальщики очищают дороги и тротуары в центральной, заканальной и островной частях города.В городах особое внимание уделяется очистке от снега тротуаров, пешеходных переходов и остановочных павильонов, а также подходов к учреждениям соцсферы.Для обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения граждан работы по очистке дорог и тротуаров от снега в Саратове, Энгельсе и Балакове ведутся в усиленном и круглосуточном режиме.По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского районов