9 Февраля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
15:30 | 09 февраля
Более 213 тысяч жителей Саратовской области уже пользуются сервисом «Госуслуги.Дом»
15:03 | 09 февраля
Военнослужащим войск беспилотных систем пообещали выплату 300 %
14:30 | 09 февраля
Артисты Лысогорского района выступили с праздничным концертом для защитников Отечества в госпитале
13:00 | 09 февраля
Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»
11:30 | 09 февраля
За первый месяц года в перинатальном центре 8-й горбольницы родилось 11 двоен
11:15 | 09 февраля
Участников «Театрального Приволжья» пригласили стать студентом Театрального института на день
09:51 | 09 февраля
Проект «Культура малой родины» стартовал с премьеры спектакля
09:06 | 09 февраля
В Саратове, Энгельсе и Балакове работы по уборке снега ведутся в усиленном и круглосуточном режиме
09:05 | 09 февраля
Снегопад накрыл все районы области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общество

В течение ночи коммунальные службы Саратова устраняли последствия снегопада. В ночное время было задействовано более 350 единиц специализированной техники на 40 участках города.


В настоящее время проводится расчистка и обработка противогололедными материалами автомагистралей, пешеходных зон и общественных территорий.

В Энгельсе сотрудники МКУ «Городское хозяйство» работают над очисткой улиц и дорог от снега и льда. В первую очередь расчищаются основные магистрали и транспортные артерии города. В ночные часы комбинированные дорожные машины работали на улицах города непрерывно. Продолжались и работы по вывозу снега с улиц Ленина, Овражная, Маяковского и др. Вывезено более 1 700 кубометров снега.

В Балакове сотрудники «Комбината благоустройства» работают в усиленном режиме. С раннего утра коммунальщики очищают дороги и тротуары в центральной, заканальной и островной частях города.

В городах особое внимание уделяется очистке от снега тротуаров, пешеходных переходов и остановочных павильонов, а также подходов к учреждениям соцсферы.

Для обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения граждан работы по очистке дорог и тротуаров от снега в Саратове, Энгельсе и Балакове ведутся в усиленном и круглосуточном режиме.

По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского районов