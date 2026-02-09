В городах Саратовской области идет активная уборка снега

просмотров: 231

На улицах Саратова задействовано более 350 единиц специализированной техники. Коммунальные службы в приоритетном порядке проводят механизированную очистку дорог, тротуаров и подходов к социальным объектам, а также обработку противогололедными материалами.Работы ведутся круглосуточно в усиленном режиме с учетом погодных условий и оперативной обстановки. По мере необходимости выполняется повторная обработка проезжей части.Администрация Саратова просит автомобилистов соблюдать осторожность и по возможности не оставлять машины на обочинах — это поможет ускорить уборку.В случае нештатных ситуаций обращайтесь в круглосуточную ЕДДС по телефону: 659-659.В Энгельсе перед всеми коммунальными службами поставлена задача по усиленной круглосуточной работе.Разработаны маршруты для спецтехники. Определены первоочередные участки по ликвидации последствий непогоды. В первую очередь важно расчистить основные магистрали и транспортные артерии города, а также тротуары. Обратить внимание следует на подходы и подъезды к социальным объектам, остановочным павильонам.Сотрудники МКУ «Городское хозяйство» в настоящее время работают над очисткой улиц и дорог от снега и льда.На прошлой неделе основной задачей был вывоз снега, что помогло избежать серьёзного ухудшения дорожной ситуации после последующих снегопадов. За неделю было вывезено свыше 13 000 кубометров снега. В настоящее время сотрудники и техника учреждения продолжают работы.В Балаково согласно прогнозу синоптиков в ночное время ожидается ожидается сильный снег. Дополнительные силы и техника будут направлены на посыпку дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Для очистки центральных дорог будут сформированы колонны машин, которые оперативно приступят к уборке.Сотрудники «Комбината благоустройства» будут дежурить в ночное время. Рано утром коммунальные службы очистят пешеходные дорожки, переходы и остановочные павильоны. В настоящее время техника уже выехала на посыпку дорог города.По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского, Балаковского районов