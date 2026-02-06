Михаил Захаров оставил должность главы Балашовского района

просмотров: 143

Сергей Гладков, руководитель исполкома Саратовского регионального отделения Партии «Единая Россия», депутат областной Думы:"Решение вынужденное, связанное с состоянием здоровья. К сожалению, такое случается.Отмечу, что в должности главы Михаил Иванович проявил себя как руководитель искренне радеющий за дело и переживающий за людей. За время его руководства в Балашовском районе были качественно реализованы проекты, направленные на развитие малой родины и благополучие людей. Некоторые из них осуществлены по его инициативе.Уверен, что курс на развитие, диалог и конструктивное взаимодействие с жителями будет продолжен и новым руководством района. В рамках полномочий депутата от Балашовского района также буду делать все для этого".Виктор Грищенко, офицер в отставке, заместитель председателя Общественного совета Балашовского района«Михаила Ивановича знаю очень давно. Это молодой управленец, который всегда стремился к развитию доверенного ему направления. Начинал он свою карьеру будучи главой муниципального образования, затем проявил себя в довольно непростой сфере ЖКХ. При реализации различных проектов всегда был в курсе проблематики и старался максимально быстро решать вопросы. Очень трепетно Михаил Захаров относился к старшему поколению, был открыт и всегда помогал. В должности главы он отработал более одного года. За это время преобразился парк авиаторов, изменилась городская площадь, приобрел новый вид сквер у гостиницы «Хопер», начал работу молодежный центр. Его решение оставить пост главы считаю осознанным, значит, на то были все основания. Хочется верить, что наш район продолжит линию развития с новым руководством, направленным на созидание и благополучие его жителей».Елена Ряснянская, руководитель профсоюза работников образования Балашовского района«За период руководства Захарова были реализованы проекты, направленные на модернизацию дорожной сети, благоустройство общественных пространств, запущены мероприятия по озеленению территорий. Однако, учитывая ситуацию со здоровьем, принятие решения об уходе выглядит разумным шагом любого здравомыслящего человека. Важно, чтобы следующий руководитель продолжил начатые реформы и привнес свежие идеи, обеспечивающие устойчивый рост и процветание Балашовского района.