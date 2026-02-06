Гострудинспекция признала законность увольнения директора школы в Балашове
Государственная инспекция труда Саратовской области провела проверку по случаю увольнения директора школы №9 города Балашова Андрея Рыжкова.
Проверку осуществлял старший государственный инспектор труда отдела №3 надзора за соблюдением трудового законодательства Анатолий Чупраков.
По итогам проверки было установлено, что увольнение руководителя учебного заведения произведено законно, нарушения норм трудового права отсутствуют, в связи с чем никаких предписаний работодателю выдано не было.
