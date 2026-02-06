7 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
18:49 | 06 февраля
Михаил Захаров оставил должность главы Балашовского района
18:39 | 06 февраля
Гострудинспекция признала законность увольнения директора школы в Балашове
18:37 | 06 февраля
Члены Окружного казачьего общества области подвели итоги работы в 2025 году
14:57 | 06 февраля
Воспитанница школы «РиФ» Мария Колобова стала серебряным призером Кубка России по легкой
12:30 | 06 февраля
Саратовский Исторический парк приглашает на бесплатный кинопоказ сериала «Государь»
11:00 | 06 февраля
В регионах стартовала просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России
09:57 | 06 февраля
В России стартовал конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» с призовым фондом 100 млн рублей
17:30 | 05 февраля
Память об участнике спецоперации живет в его творчестве
16:30 | 05 февраля
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы
15:52 | 05 февраля
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
Гострудинспекция признала законность увольнения директора школы в Балашове

Общество
Государственная инспекция труда Саратовской области провела проверку по случаю увольнения директора школы №9 города Балашова Андрея Рыжкова.



Проверку осуществлял старший государственный инспектор труда отдела №3 надзора за соблюдением трудового законодательства Анатолий Чупраков.

По итогам проверки было установлено, что увольнение руководителя учебного заведения произведено законно, нарушения норм трудового права отсутствуют, в связи с чем никаких предписаний работодателю выдано не было.