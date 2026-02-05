5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном

Общество
Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции рассматривается очередная жалоба псевдоактивистов, продолжающих агитационную кампанию против строительства школы в поселке Молодежном Ленинского района Саратова.


Провокаторы уже далеко не в первый раз пытаются оспорить решение и апелляционное определение, которыми отказано в иске о признании недействующим изменения в генеральный план, согласно которым началось строительство востребованной школы на 1100 мест в сквере «Территория детства».

Перед началом судебного заседания в центре города прошли одиночные акции горожан, которые выступают за строительство образовательного центра, который будет носит имя Героев специальной военной операции.

"Суд уже трижды подтверждал законность строительства. Для микрорайона с переполненными и старыми школам - это жизненно необходимое решение. Уверен, что справедливость в любом случае восторжествуют и наши дети смогут учиться в одну и смену и ходить в новую современную школу", - выразил мнение один из участников акции.

Ранее суд подтвердил законность строительства образовательного комплекса, Аналогичное решение принял и четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде.

В настоящее время на стройплощадке работы по возведению школы и инфраструктуры идут по графику. Котлован и бетонное основание под здание уже готовы, также завершены работы по устройству фундамента и плиты под бассейн.

Новое образовательное учреждение с развитым спортивным ядром, доступным для всех жителей микрорайона, поможет решить не только вопрос с переполненностью в классах, но и обучением в две смены.

Получит вторую жизнь и историческая часть сквера «Территория детства», где уже установлена современная система автополива, а в будущем запланированы высадка новых зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм.