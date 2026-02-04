4 Февраля 2026 СРЕДА
19:26 | 03 февраля
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
19:00 | 03 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
18:30 | 03 февраля
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
18:11 | 03 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
18:10 | 03 февраля
Саратовцы выбирают службу в войсках беспилотных систем
14:22 | 03 февраля
Саратовского студента наградили за отвагу
12:30 | 03 февраля
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
11:26 | 03 февраля
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
08:33 | 03 февраля
Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
19:23 | 02 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра

Общество
На продолжение региональной программы по озеленению областного центра деревьями-крупномерами направят 20 млн рублей. Инициативу губернатора Романа Бусаргина поддержали депутаты регионального заксобрания.



Председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Айса Акчурин отметил жизненную важность программы, как инвестиции в здоровье саратовцев:

«Поддерживаю решение губернатора о выделении дополнительных средств на озеленение Саратова.

Реализация региональной программы по озеленению — не просто благоустройство, это жизненно важная инвестиция в здоровье горожан и экологическое благополучие города.

Важен комплексный подход, о котором говорит глава региона, чтобы новые высадки, особенно деревьев-крупномеров в центре, сопровождались научным подходом в выборе видов растений. Чтобы посадочный материал был качественным. И, конечно, чтобы был обеспечен последующий системный уход - полив, обработка, обрезка.

В прошлом году проделана серьёзная работа - высажено более 2,6 тыс. деревьев! Но, я уверен, это только начало», - поделился своим мнением Айса Акчурин.