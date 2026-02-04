Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра

просмотров: 124

Председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Айса Акчурин отметил жизненную важность программы, как инвестиции в здоровье саратовцев:«Поддерживаю решение губернатора о выделении дополнительных средств на озеленение Саратова.Реализация региональной программы по озеленению — не просто благоустройство, это жизненно важная инвестиция в здоровье горожан и экологическое благополучие города.Важен комплексный подход, о котором говорит глава региона, чтобы новые высадки, особенно деревьев-крупномеров в центре, сопровождались научным подходом в выборе видов растений. Чтобы посадочный материал был качественным. И, конечно, чтобы был обеспечен последующий системный уход - полив, обработка, обрезка.В прошлом году проделана серьёзная работа - высажено более 2,6 тыс. деревьев! Но, я уверен, это только начало», - поделился своим мнением Айса Акчурин.