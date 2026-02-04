4 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
Саратовцы выбирают службу в войсках беспилотных систем
Саратовского студента наградили за отвагу
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общество
2 февраля в Октябрьском районном суде города Саратова был представлен документ, подтверждающий, что катер T-Rex 40 был приобретен областной службой спасения для повышения эффективности поисково-спасательных и водолазных работ.


В ходе судебных заседаний было неоднократно отмечено, что Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений при закупке вышеуказанного судна, а областная служба спасения регулярно информирует граждан о работе на катере, который регулярно задействуют в спасательных операциях.

В качестве свидетеля в суде выступает и компания, выигравшая торги на поставку T-Rex 40. Организация полностью обосновала его стоимость, предоставив все необходимые документы.

Напомним, в настоящее время в рамках судебного разбирательства выясняется, имело ли место превышение должностных полномочий при покупке спасательного судна.