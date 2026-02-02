2 Февраля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
13:45 | 01 февраля
Зимний поход ВПК КПО " Пластун": 11 километров сквозь снег, засады и мороз
09:18 | 31 января
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
Общество
31 января состоялся ежегодный зимний поход, организованный военно-патриотическим клубом казачьего поискового отряда «Пластун». Руководители клуба заранее выехали на маршрут, чтобы расчистить тропу и подготовить условия для безопасного прохождения.

В мероприятии приняли участие воспитанники ВПК КПО «Пластун», а также приглашённые гости – члены военно-патриотического клуба «Волжские пластуны».

Маршрут протяжённостью более 11 километров проходил по заснеженной местности и включал элементы тактической подготовки: имитацию диверсионных засад и эвакуацию «раненного». Несмотря на сложные погодные условия, участники успешно преодолели все этапы.

Наградой за упорство стал тёплый привал у костра: горячий чай, ароматные сосиски, бутерброды и домашние пирожки подарили участникам не только физическое, но и моральное восстановление. А зимний пейзаж и свежий воздух стали прекрасным фоном для общения и отдыха.

Организаторы выражают искреннюю благодарность: Федорову В., Понукалину В., Добрынину В., Афросину Д. и Малахову С., за подготовку и проведение мероприятия; клубу «Волжские пластуны» за надёжное партнёрство и отличную компанию; родителям за поддержку и доверие; и, конечно, всем участникам за стойкость, боевой настрой и прекрасное настроение даже в самый морозный день.