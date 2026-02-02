Зимний поход ВПК КПО " Пластун": 11 километров сквозь снег, засады и мороз

просмотров: 217

31 января состоялся ежегодный зимний поход, организованный военно-патриотическим клубом казачьего поискового отряда «Пластун». Руководители клуба заранее выехали на маршрут, чтобы расчистить тропу и подготовить условия для безопасного прохождения.В мероприятии приняли участие воспитанники ВПК КПО «Пластун», а также приглашённые гости – члены военно-патриотического клуба «Волжские пластуны».Маршрут протяжённостью более 11 километров проходил по заснеженной местности и включал элементы тактической подготовки: имитацию диверсионных засад и эвакуацию «раненного». Несмотря на сложные погодные условия, участники успешно преодолели все этапы.Наградой за упорство стал тёплый привал у костра: горячий чай, ароматные сосиски, бутерброды и домашние пирожки подарили участникам не только физическое, но и моральное восстановление. А зимний пейзаж и свежий воздух стали прекрасным фоном для общения и отдыха.Организаторы выражают искреннюю благодарность: Федорову В., Понукалину В., Добрынину В., Афросину Д. и Малахову С., за подготовку и проведение мероприятия; клубу «Волжские пластуны» за надёжное партнёрство и отличную компанию; родителям за поддержку и доверие; и, конечно, всем участникам за стойкость, боевой настрой и прекрасное настроение даже в самый морозный день.