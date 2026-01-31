В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу

просмотров: 166

Таким образом, с учетом всех выплат (федеральной — 400 тыс. рублей, региональной — 2 млн рублей, муниципальной — от 200 тыс. рублей), а также ежемесячного денежного довольствия (от 210 тыс. рублей) саратовцы могут получить за первый месяц службы от 2,8 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей.Помимо этого, для военнослужащих предусмотрены выплаты Министерства обороны за уничтожение техники противника (от 50 до 500 тыс. рублей).Подписать контракт и претендовать на выплаты в праве не только саратовцы, но и жители других регионов России, а также иностранные граждане.Напомним, с этого года ведется набор в войска беспилотных систем, куда нужны не только операторы БПЛА, но и специалисты РЭБ, связи, IT-специалисты, саперы, водители. Военнослужащие войск БпС также вправе получить с учетом единовременных выплат не менее 2,6 млн рублей в первый месяц службы.Подробнее о заключении контракта можно узнать по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: г.Саратов, ул.Буровая, 36.Также увеличена выплата рекрутерам за помощь в привлечении граждан на службу по контракту в Вооруженные Силы — от 450 тысяч рублей. Подробнее узнать о возможности оформления данного вида выплат можно в районных администрациях.