1 Февраля 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:18 | 31 января
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу

Общество
С 1 февраля 2026 года региональная единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ увеличена до 2 миллионов рублей. Ранее она составляла 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор области Роман Бусаргин.
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу


Таким образом, с учетом всех выплат (федеральной — 400 тыс. рублей, региональной — 2 млн рублей, муниципальной — от 200 тыс. рублей), а также ежемесячного денежного довольствия (от 210 тыс. рублей) саратовцы могут получить за первый месяц службы от 2,8 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей.

Помимо этого, для военнослужащих предусмотрены выплаты Министерства обороны за уничтожение техники противника (от 50 до 500 тыс. рублей).

Подписать контракт и претендовать на выплаты в праве не только саратовцы, но и жители других регионов России, а также иностранные граждане.

Напомним, с этого года ведется набор в войска беспилотных систем, куда нужны не только операторы БПЛА, но и специалисты РЭБ, связи, IT-специалисты, саперы, водители. Военнослужащие войск БпС также вправе получить с учетом единовременных выплат не менее 2,6 млн рублей в первый месяц службы.

Подробнее о заключении контракта можно узнать по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: г.Саратов, ул.Буровая, 36.

Также увеличена выплата рекрутерам за помощь в привлечении граждан на службу по контракту в Вооруженные Силы — от 450 тысяч рублей. Подробнее узнать о возможности оформления данного вида выплат можно в районных администрациях.